Eesti eksportijate huvi India vastu järjest kasvab

Foto: Imago/Scanpix

India on muutumas Eesti jaoks aina olulisemaks partneriks näiteks masinate, elektroonika ja teenuste ekspordis, rääkis Eesti saatkonna asejuht Delhis Margus Solnson.

“Kui me räägime kaubavahetusest viimasel viiel aastal, siis me saame öelda, et India on olnud nende turgude seas, kus Eesti eksport kasvab. Sel aastal me tegime kasvu praktiliselt 25% kvartalis, teises kvartalis 21%. Eesti ettevõtete huvi on tõepoolest kasvanud India suunal,” rääkis Solnson Äripäeva raadio hommikuprogrammis. "Me räägime umbes paarisajast aktiivselt eksportivast ettevõttest."