Tsahkna rahakatest toetajatest: mõnega enam ei suhtle, teiste jaoks ei jätku aega

Margus Tsahkna sõnul suudab ta end erakonda juhtides jagada nii välisministri ülesannete kui sisepoliitiliste eesmärkide heaks töötamise vahel. Foto: Kira Hofmann

Eesti 200 uus juht Margus Tsahkna ütles saates „Kuum tool“, et oligarhiline arusaam Eesti 200-le ei sobi, ent varem on ta olnud tihedates suhetes nii mõnegi erakondasid toetava Eesti suurärimehega.

Tsahkna rääkis saates, et kuna Joakim Helenius ründas kõigile arusaamatult viimastel nädalatel erakonda ja juhatust ning sellest kerkinud suure pahameele tõttu sai Helenius ise aru, et tema pidu erakonnas hakkab lõppema. Tsahkna ei osanud sealjuures öelda, kas keegi Heleniust selles osas survestas või mitte, ent välisminister ja erakonna juht avaldas selget veendumust et „oligarhiline arusaam Eesti 200-le ei sobi.“