Saated

Äripäev

18. jaanuar kell 9:32







Nädala kuumimad teemad uues saates. Indrek Lepik vaidleb arvamusliidritega

Äripäeva uue saatesarja "Äripäeva arvamusliider" autor Indrek Lepik. Foto: Liis Treimann

Sel reedel alustab Äripäevas teistmoodi nädalavahetuse arvamussaade "Äripäeva arvamusliider".

Saate autori Indrek Lepiku sõnutsi on selle eesmärk harutada lahti ühiskondlikud sõlmküsimused. Selleks debateerib saatejuht erinevatel teemadel valdkonna spetsialistidega.

Esimese saate eel ütles Lepik, et selle põhiteemaks on vastuolu ja probleem, mis on tekkinud Venemaa naabrusest. "Ühtepidi on oluline maailmale selgitada, et Venemaa ei ole sõda kaotanud ja 3–5 aasta pärast võivad Balti riigid ohus olla, aga teiselt poolt on meil investoritele vaja öelda, et tooge oma raha siia," kirjeldab Lepik probleemi.

Saates arutletakse selle üle, kuidas see vastuolu lahendada.

Autori mõtteid uuest saatesarjast saab pikemalt kuulda siit: