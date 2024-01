Äripäeva arvamusliider: sõjapaanikat ei ole, aga muis asjus tuleks ameeriklastega kiiremas korras rääkida

Kaja Kallas koos Gerrit Mäesaluga. Foto: Raul Mee / Postimees / Scanpix

Uues nädalalõpusaates on põletavaid teemasid täpselt kolm: sõjakommunikatsioon, ühendus välismaailmaga ja õpetajate streik.

“Keegi [Stenbockis] ei mõtle seda, et Eesti või Baltikum on järgmine,” ütleb resoluutselt Kaja Kallase kabinetiülem Gerrit Mäesalu. Tema on see, kes aitab sättida peaministri sõna ja tegu ning mängib rolli selleski, mida Kallas välismeedias ütleb.

Kui Londoni Timesile antud intervjuus kõlas tõdemus, et Venemaa võib meid kolme-viie aasta jooksul rünnata, lõi kohalik arvamusplats kihama. Aga Mäesalu rõhutab, et sõjapaanikat meil pole – see lihtsalt ongi kaine olukorrahinnang.

Värskes nädalalõpusaates “Äripäeva arvamusliider” rääkisime hoopis sellest, kuidas praegune keeruline geopoliitiline olukord oma tugevuseks pöörata.

Saates vestlesime ka lennundusspetsialisti, Eesti 200 fraktsioonijuhi Toomas Uiboga, kel on võluvõti, mis keerab lahti tolle roostes luku: Eesti mugava lennuühenduse maailma oluliste finantspealinnadega.

Ning mõistagi tuli juttu õpetajate streigist, mis algab tulevast nädalast. Viimsi gümnaasiumi direktor Karmen Paul selgitas, et aeg haridusmaastiku ümberkorraldamiseks on käes.

Saatejuht on Indrek Lepik. Saatemeeskonda kuuluvad ka arvamustoimetajad Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe.

“Äripäeva arvamusliider” on Äripäeva raadio uus nädalalõpu arvamussaade, mis on eetris igal reedel. Iga saate fookuses on kolm põletavat küsimust, millele vastavad just nende teemade mõjukaimad arvamusliidrid.