Henrik Välja: Vene puitu ostev ettevõte riskib õhkulendamisega

Osa Eesti ettevõtteid ostab endiselt Venemaalt puitu, kasutades erinevaid skeeme, et päritolumaad muuta. Foto: DPA/Scanpix

Venemaa puidu ostmine ja kasutamine solgib puidusektoris hinda ja konkurentsi, leidsid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja ja Äripäeva ajakirjanik Polina Volkova.

Vene puidult teenitud suurem kasum võib ettevõttele tagasi tulla mõne õhkulendava asja vormis tema ettevõtte hoovile, ütles Välja Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta lisas, et seepärast on selge, et sanktsioone ei tohiks rikkuda.

Sanktsioonidest kõrvalehiilimine toimub läbi konkreetsete ettevõtete ja inimeste, ütles Volkova. Selline tegevus aga näitab, et sanktsioonid pole piisavalt efektiivsed, leidis ajakirjanik.

Teiselt poolt on puidusektoris ka laiem mure reeglite rikkumisega. Kuna puidusektoris on raskused, nõudlus on väike ja hinnad on surve all, siis odava Vene puiduga turule tulemine võib ausale ettevõttele saada saatuslikuks, selgitas Välja.

Täna kirjutas Äripäev, kuidas Eesti ettevõte Technomar & Adrem ostab Usbekistani kaudu Venemaa puitu. Varem on räägitud, et Vene puit jõuab Eestisse, kuid seni pole konkreetseid ettevõtteid nimetatud ega kirjeldatud skeeme, kuidas sanktsioneeritud kaup siia jõuab.

Lisaks rääksid Volkova ja Välja, milliseid skeeme osa ettevõtteid kasutab, et hiilida kõrvale sanktsioonidest, ning kui mõjus on Vene puit väljaspool Eestit.

Polina Volkovat ja Henrik Välja küsitles Gregor Alaküla.