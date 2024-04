Michelini tunnustusega restorani omanik keeldub hinnatõusust: "Ma ei huvitu ainult neist, kel rahakott piiritu"

Vasakul kahekordse Michelini tunnustuse pälvinud Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol ja paremal White Guide’i restoranigiidis mainitud Villa Wesseti peremees Mart Kukk.

"Enamik meie kliente ütleb, et hind võiks olla isegi kõrgem. Kuid ma tajun, et tegelikult ei ole võimalik enam hinda tõsta," rääkis Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol saates „Turismitund“.

Kui tõsta hinda, kaoks restoranil üks kliendigrupp sootuks ära, millest oleks Vihtoli sõnul ääretult kahju.

„Meil on kodurestoran ja me tahame oma koju neid inimesi, kellega on ühine vaib. Ja ma ei ole huvitatud ainult nendest inimestest, kellel rahakott on piiritu,“ rääkis Vihtol.

Pärnus tegutseva Villa Wesseti peremehe Mart Kuke sõnul on hinnalagi aga restorani tavasaalis ja peakoka saalis erinev.

„Ma näen, et tavasaalis on hinnalagi käes, aga peakoka saali puhul ma näen, et enamik kliente ei ole Pärnust ning nemad pole nii hinnatundlikud,“ rääkis Kukk.

Ta lisas, et restorani tullakse ka eraldi kaugemalt sööma, mistõttu on neil klientidel okei maksta ka kallimat hinda. Seetõttu planeerib Kukk peakoka saalis lähiajal hindu korrigeerida.

Räägime saates restoraniettevõtlusest ja uurime, mis tunne on kahel tunnustatud restoranipidajal kevadhooaja eel ning kuivõrd hooajalisus üldse premium-segmendis rolli mängib.

Juttu tuleb Eesti restoranide hinnatasemest ja sellest, mis seda mõjutab. Uurime, kas personali värbamine on läinud lihtsamaks, milline on olukord ümbrikupalkadega ja mida on Eesti ettevõtjatel õppida maailma parimaks valitud Taani restoranilt NOMA.

Samuti räägime, millist rolli mängib restoranides jätkusuutlikkusega tegelemine ja saatest kuuleb ka retsepti eduka restorani avamiseks.

Külas on Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol ja Villa Wesseti peremees Mart Kukk. Saadet juhib Gregor Alaküla.