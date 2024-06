Äripäev eetris: Narva jõe tagant Tallinna tulistamise vältimiseks maksku ka nemad

Kinnisvaramaks Tallinna linnas on täiesti okei koht, kust laskemoona soetamiseks raha küsida, arutleti saates. Foto: Siim Lõvi/ERR/Scanpix

Erinevalt Ukrainast on Eesti nii väike, et hävingu külvamiseks ei hakata pommitama Rakveret ega ole vaja minna Põlva alla, vaid otse Narva jõe tagant saaks pommitada Tallinna kesklinna, laskemoonavaru ostame selleks, et seda ära hoida, kõlas saates “Äripäev eetris”.

"Need, kellel on kõige rohkem võita, et Tallinna kesklinna ei pommitataks ja et tornide mägi alles jääks, on need ettevõtmised, mis asuvad seal, ja need, kellele kuuluvad sealsed majad. Purustustest kannaksid kõige suuremaid kahjusid väga suurte majade omanikud, kelle poole tasuks vaadata, kui mõelda, kuidas riigikaitseks raha koguda,” ütles ajakirjanik Kristjan Pruul.