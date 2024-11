Tagasi 28.11.24, 10:59 Arteri projektijuht: viimaseid üüripindu on keeruline täita Üldine majanduskeskkond on ettevõtete jaoks lükanud edasi otsuste tegemist, aga paljuski ka uuele üüripinnale kolimist ning viimaste pindade täitmine on aeganõudev protsess, rääkis Arteri Kvartali projekti direktor Allan Remmelkoor.

Allan Remmelkoor: “Arteri Kvartali täituvus praegu on üle 98 protsendi. Maja on justkui täis, aga siiski on vabu pindu.” Foto: Andras Kralla

“See, et asukoht on hea ja hoone on imposantne, ei tähenda ju iseenesest veel seda, et üürnikud on ukse taga järjekorras,” rääkis Remmelkoor.

Kuula, kui palju läks Arteri ehitamine järjestikuste kriiside tõttu kallimaks, miks on Arteri Kvartalis jõusaal, bassein, iluteenused ja söögikohad ning mida arvab Remmelkoor kodukontorist töötajate kontorisse meelitamisest.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.