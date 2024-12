Tagasi 12.12.24, 11:52 Investorite tagasivaade aastale: siinne börs pakub ühte olulist eelist Kuigi Balti börsid on liikunud mitu aastat külgsuunas, siis investorite Taavi Ilvese ja Jake Farra hinnangul pakub kohalik turg ühte väga olulist eelist.

Investorid ja taskuhäälingu “Off the Record Jutud” eestvedajad Taavi Ilves (vasakul) ja Jake Farra Foto: Liis Treimann

Ilves selgitas, et kuna välisinvestorid on Balti ettevõtted maha kandnud, siis kohalikel investoritel on praegu eelis hüpata varem rongile, kuniks turul pole välisraha. Investorid leiavad, et koduturg võiks paari aastaga pakkuda head tootlust ning kannatust ei tasuks kaotada.

Farra lisas, et kohalikel investoritel tasuks kodubörsi aktsiad osta ja hoida, sest nii saavutab parema tootluse, kui pidevalt kaubeldes.

Investorid tegid juttu ka oma aasta parimatest ja halvimatest investeeringutest ning rääkisid, mis on nende järgmise aasta investeerimisplaanid.

Vestles Jaan Martin Raik.