Tagasi 27.02.25, 15:04 Luubi all: suure raha jahil roheäri seest paistvad poliitilised sidemed 39 miljonit eurot maksumaksja raha saavas roheäris on olnud osalusi erakonna Eesti 200 poliitikutel, mis paneb küsima, kuidas on need rahastamisotsused tehtud, rääkisid ajakirjanikud uuriva ajakirjanduse saates Luubi all.

Tekstiilijäätmetest ehitusmaterjali tootmist kavandava Greenful tegevjuht Toomas Allikas sai tehasele heakskiidu 39 miljonit euro suuruse toetuse saamiseks, osanikena on pardale õnnestunud meelitada Eesti 200 poliitikuid. Foto: Liis Treimann

Praegu on tekstiilijäätmetest ehitusmaterjali tootva hakkavas Greenfulis osalus Tallinna jäätmevaldkonna abilinnapeal Margot Roosel, osalus on olnud ka riigikogulasel Tarmo Tammel. Ajakirjanik Koit Brinkmann nentis, et rahastamisotsuse kõrval on olu oluline seegi, et Tallinnas kui suurimas omavalitsuses tekib enim tekstiilijäätmeid, millega tekib küsimus, kuhu need suunatakse ja kas omavalitsus hakkab nende eest maksma.