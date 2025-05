Tagasi 22.05.25, 08:20 Tarmo Pohlak: kui siia ei julgeta investeerida, siis miks investeeritakse Lõuna-Koreasse? Nuttu ja hala on liiga palju, ühiskond peaks looma ühise eesmärgi, aga tegeletakse mikromanageerimise ja siblimisega, rääkis Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak.

Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak selle aasta Pärnu Juhtimiskonverentsil.

Foto: Andras Kralla

"Valitsuse tasemel peaks looma stabiilse taustsüsteemi, ettevõtjad saavad hakkama," ütles ta.

Räägitakse, et keegi ei julge siia investeerida, sest Putin on teisel pool Peipsi järve, aga miks Iisraeli ja Lõuna-Koreasse investeeritakse, arutles Pohlak. "Seal on hull ju kohe teisel pool, kes võib iga hetk nuppu vajutada."

Eesti võiks olla kümne aasta pärast kõrgtehnoloogiline, puhta loodusega, stabiilse majandusega, hambuni relvastatud Põhjamaade riik, ütles Pohlak. Vaja on aga üle valitsuste kehtivaid sihte. "Meil võiks kehtida paar kolm sihti, mille üle iga kord ei diskuteerita, mis võiks olla kuskil knopkaga seina peal," lisas Pohlak.

Intervjueeris Lauri Leet.