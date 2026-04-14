Tagasi Õpetaja Janne Rau: finantshügieen peab olema sama regulaarne kui hommikune hambapesu Kelmide suurim liitlane on ohvri häbitunne ja veendumus, et “ise olin nii loll”, ütles Haapsalu Põhikooli õpetaja ja finantshariduse eestkõneleja Janne Rau. Hommikuprogramm

Rau viis õpilastega läbi uuringu, kus 7.–8. klassi noored täitsid koos peredega töölehti. Kokku laekus 90 vastust, millest selgus, et pea iga kuues pere on langenud pettuse ohvriks ja kandnud ka rahalist kahju.

Õpilastega töötades on Rau märganud, et pered püüavad riske ka ise maandada. Näiteks kasutatakse pereringis kokkulepitud salasõnu, et kontrollida helistaja isikut. Samuti on levinud praktika, kus noore pangakaardi PIN-kood on vanema käes. Rau sõnul võib see toimida omamoodi koduse topelt-autentimisena. Kui teismeline jääb tehingu tegemisel hätta, pöördub ta vanema poole, mis annab võimaluse olukord üle kontrollida.

Rau rääkis ka, et pahatihti korraldatakse kelmidele nii-öelda andmepidu, jagades internetis liiga palju isiklikku infot, ning sellest, kuidas paljud põhikooliõpilased valivad ettevõtluse valikaine, et rikkaks saada.