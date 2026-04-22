Huviringides muusika esitamine muutub rangemaks. "See puudutab paljusid tantsukoole ja spordiüritusi"

Rain Lõhmus sõnul on LHV aeg “rahvaspordiklubina“ läbi. Uue juhi Erki „kill you“ Kilu käe all ootab panka ees radikaalne verevahetus, kus asendamatuid staare pole ning organisatsiooni roiskumise vältimiseks saadetakse igal aastal pingile 10% nõrgematest lülidest.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?