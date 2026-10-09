Kristjan Liivamägi: nüüd võtaksin julguse kokku ja eelistaksin karjäärile perekonda

Äripäeva raadioajakirjaniku Joonas-Hendrik Mägi uus saatesari “Tagasilöök” keskendub edukate inimeste ebaõnnestumistele, millest tavaliselt avalikult ei räägita. Mägi sõnul on Äripäeva raadios palju juttu edulugudest, kuid iga edu taga on ka karid, mille otsa on koperdatud ja seejärel uuesti üles tõustud.