Juubel: 30 aasta eest saabus Tallinnasse esimene HRXi pakiveok

30. jaanuar 2018, 09:03

Juhtiv pakitarneteenuse pakkuja HRX AS alustas tegevust aastal 1988, kui Berliini müür oli purustamata ja Eestis nõuti esmakordselt avalikult iseseisvuse taastamist. Eesti ja Soome vahel sõitnud praamiga Georg Ots saabus Tallinna sadamasse esimene HRXi veok, mis pani aluse Põhja-Euroopa kiireimale pakisaatmisvõrgustikule.

Meie põhieesmärk on pakkuda klientidele ainulaadseid logistika ­lahendusi ja aidata neil oma äris edu saavutada.

HRX sai alguse Soome pereettevõttest, kes pani käima oma esimese transpordiliini Eesti ja Soome vahel, millele järgnes Rootsi ning siis juba ka Läti, Leedu, Poola ja Venemaa. HRXi eelis oli sel ajal oma tolliteenus, mis oli suletud piiride ajal kiire ja ainulaadne transporditeenus.

„Tegelikult on klientide jaoks olnud läbi aegade oluline hind ja kiirus, kuid tänasel päeval pööratakse aina enam tähelepanu ka teenuse kvaliteedile,“ sõnab HRX ASi müügijuht Breit Pata, kelle sõnul on HRXis töötatud välja spetsiaalne kvaliteedikontroll ning süstemaatiline autojuhtide koolitusprogramm alates koormalaadimise ja -kinnituse võtetest kuni ohtlike kaupade nagu happed ja õlid käsitlemiseni. Lisaks on tööl kvaliteedispetsialist, kes tegeleb igapäevaselt inimeste koolitamise ja teenuse paremaks muutmisega. Ja see on toonud edu, sest eelmise aasta tagasisidest selgus, et HRXi kaubatarne õnnestumiseprotsent oli 99,97%!

„Konkurents on pakiteenuse turul väga tugev. Siin on nii pisemaid kui ka suuremaid tegijaid ning sageli väiksed ettevõtted ühinevad suurtega, et oma võrku laiendada. Soodne hind on hea asi, aga tähtis on ka kindlustunne, kuna tänavapilti vaadates on näha, et igaüks, kes kaubikuga sõidab, ei ole veel professionaalne kuller,“ paneb Pata inimestele südamele, lisades, et logistikasektoris on põnev aeg, kuna selle aasta algusest hakkasid kehtima teemaksud ning kütusehinnad on tõusvas joones.

HRX on aasta-aastalt kasvanud ja tegevust laiendanud, hallates juba 250 sõidukist koosnevat masinaparki. Kui paljud teised suuremad tegijad kasutavad alltöövõttu, siis HRX peab oluliseks enda autode kasutamist, sest see muudab tarned kindlamaks ja kvaliteetsemaks. Kõik masinad on varustatud tagaluuktõstukiga, et autojuht saaks probleemideta ning kiirelt kaubad nii peale kui ka maha. Samuti on autodel peal jälgimisseadmed, mis võimaldavad jälgida pakkide teekonda. Suuremad, rahvusvaheliste liinide veokid sõidavad ainult öösiti, mis teeb võimalikuks kauba jõudmise sihtriiki järgmiseks hommikuks.