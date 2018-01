Juubel: Eesti bussimüügi turuliider, MANi sõidukite importöör Keil M.A. saab 25aastaseks

Tugev konkurents paneb pingutama ja teenindusvõrku laiendama

Konkurents Eesti veokiturul on tugev, toode peab olema modernne ja kvaliteetne ning teenindus kiire. Keil M.A. eeliseks kiiresti muutuvad turul on olla erakapitalil baseeruv importöör, mis teeb nende otsustusprotsessid väga lühikeseks. Seetõttu ollakse väga paindlikud ja kiired erinevates turusituatsioonides kohanema. 2017. aastal saavutati veokite müügis tugev kolmas positsioon, müües 1030veokilise turumahu juures 99 uut raskeveokit, mis teeb turuosaks 9,6%. Busside müügis ollakse viimased viis aastat turuliidrid. Ainuüksi Tallinna linnaliine on teenindamas üle 250 Keil M.A. müüdud bussi.

Ettevõttes töötab kahe linna esinduse peale kokku 46 töötajat. Juhi sõnul on kindlasti üheks ettevõtte tugevuse näitajaks ühtselt toimiv meeskond. „Meeskonnavaimu säilitamiseks ja teravdamiseks korraldame vähemalt kaks korda aastas erinevaid ühisüritusi, kombineerides neid silmaringi laiendavate tegevustega nii Eestis kui ka välismaal.“

Rääkides tulevikust, on Keil M.A.-l plaanis tänavu teostada investeering hooldusvõrgu laienemisse ning aasta teises pooles avada uus tänapäevane veokite ning busside hoolduskeskus Tartus, et tagada paremat järelteeninduse kvaliteeti Lõuna-Eestis. Kavas on laiendada ka tootevalikut: lähiajal saabub täiendus 3,5- kuni 5,5-tonnise täismassiga MANi kergveokite ja minibusside näol, mis võimaldavad teenindada laiemat kliendibaasi.

Sõidukite areng on viimase 25 aasta jooksul olnud muljetavaldav. Andres Mängeli sõnul on trend kindlasti keskkonnasäästlik transport, mis tähendab veokite juures väiksemat diislikütuse kulu ja sellest tulenevalt väiksemat saastet või alternatiivsete biokütuste nagu biometaani laialdasemat kasutuselevõttu. „Või hakatakse rohkem panustama elektritranspordile, mille esmaseks eelduseks oleks aga uute akutehnoloogiate turule tulek,“ ütleb ta, lisades, et kindlasti on digitaliseerimine jõudsamalt tungimas nii veoki- kui ka bussipargi haldamisse ning näiteks intuitiivsesse veaanalüüsi, võimaldades efektiivsemaid ning kulusäästlikumaid tegevusi kaupade transportimisel või ühistranspordis.