Nutikas logistika ja töökorraldus GSMtasks abil

31. jaanuar 2018, 14:02

GSMValve OÜ pakutavad uudsed logistikalahendused lihtsustavad ettevõtja tööd oluliselt: reaalajas on võimalik jagada töötajatele ülesandeid, hallata kõiki dokumente ning hoida kontrolli all autoparki.

Eesti ettevõtte nutikad ja mugavad teenused



Eesti kapitalile kuuluv GSMvalve OÜ pakub uudseid logistika- ja kaugvalveteenuste lahendusi – ettevõtte teenusteportfelli kuuluvad lihtsad ja mugavad ülesannete haldamise lahendused GSMtasks, sõidukite jälgimis- ja logistikateenuste terviklahendused GSMauto ja Navirec ning äri- ja erakliendile suunatud valveteenused GSMvalve.

GSMtasks on rakendusepõhine nutikas veo ja tööülesannete halduslahendus, mis jälgib reaalajas ettevõtte logistikat nii kontoris kui ka väljaspool seda ning aitab muuta meeskonnatöö tõhusamaks ja kiiremaks. „Oletame, et sa oled logistik ning sul on 10 autojuhti või kullerit, kellele kõigile on sul vaja saata tööülesandeid, aga sa ei saa või ei taha seda paberil teha,“ kirjeldab tootejuht Kristo Keiv.

„Siis teed omale konto, lisad süsteemi oma töömehed, kes tõmbavad rakendused alla ja logivad sisse. Sina sisestad tööülesanded, aadressid ja tähtajad ning ongi kõik.“ Töömees saab vajadusel otse äpist kliendile helistada või talle sõnumi saata (ja vastupidi), klient saab aga kaardilt vaadata, kas töömees hakkab juba kohale jõudma.

Keiv lisab, et seni kasutavad nende lahendust väga edukalt näiteks liftihooldajad (Eesti Otis AS), turvamehed (Securitas Eesti AS), autojuhid (SW Kütus OÜ, AS Est-Trans Kaubaveod), tooteesitlejad USAs, tordikullerid Londonis, jalgrattaparandajad Amsterdamis ja paljud-paljud teised. „Peamine on, et kui töömehed saavad ülesande tehtud, saavad nad kohe võtta järgmise – nad ei pea kusagile helistama või veel hullem, minema kontorisse uusi tööpabereid võtma – nad saavad teenida rohkem raha,“ räägib Keiv, kelle sõnul läheb kogu tööprotsess oluliselt lihtsamaks.

GSMtasks aitab ka kulusid kokku hoida – ta pakub näiteks töömeestele välja juba optimeeritud tööringi, järjestades ülesanded kaardil kenasti ära. Samuti arvestab lahendus Keivi sõnul nii sõidu- kui ka tööaega. „Veelgi tähtsam on, et lahendus sisaldab eeltäidetud saatedokumente, mis liidestuvad kliendi veo-, müügi-, raamatupidamis- või mistahes muu majandustarkvaradega. Meil on selleks kodulehel avalik ja lihtne rakendusliides, ehk API,“ selgitab Keiv.

Kliendid saavad ise liidestusega hakkama, tasks integreerub paljude erinevate tarkvaradega ja see tähendab, et kohe kui töö on tehtud ning klient töömehe mobiiliekraanile allkirja andnud, läheb e-dokument raamatupidamisse (ka kliendi omasse kui vaja). „Oluline on märkida, et meil on eesti arendus ja eesti arendajad, rakenduse arendasime ka ise,“ lisab Keiv. „Seega sobib GSMtasks kõigile, kel vähegi mobiilne meeskond – kullerid, autojuhid, tehnikud –, kellele oleks vaja jooksvalt tööülesandeid edastada.“