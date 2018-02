Juubel: Vägevate juurtega Eesti katlamajaekspert

01. veebruar 2018, 14:00

Napal on väärikas 25aastase ajalooga ette­võtete grupp, mille tegevus on koondatud kolme tegevusvaldkonda.

Tööstuslike katlamajade rajamine (Napal AS, asutatud 1993) Katlamajade kvaliteetsed hooldusteenused 24 h ööpäevas (Napal Service, asutatud 2009) Elektri ja automaatika täislahendused (Napal Automaatika, asutatud 2016)

Napal AS poolt 25 aasta jooksul loodud ja renoveeritud katlamajade koguvõimsus on ligi 3000 MW. Ettevõte on auru-, termaalõli- ja keskküttekatlamajade rajamise ekspert, kes käivitanud ligi 300 katlamaja võimsusvahemikus 1...100 MW. Klientidel on võimalik valida enamiku Eestis kasutuses olevate kütuste vahel, nagu maagaas, põlevkiviõli, LPG, LNG, biokütus, poolkoksgaas, generaatorgaas, loomsed rasvad jne. Koostöös maailma tuntud põleti­valmistajatega Weisshaupt, Petro, Ham­worthy on leitud lahendused kõikide võimalike kütuste kasutamiseks.

Napal Service pakub hea kvaliteediga 24/7 toimivat operatiivset soojustehniliste ja küttegaasi seadmete ning jahutusseadmete hooldus- ja remonditeenust. Hooldemeeskonnas on 14 inimest, kes on saanud erialase väljaõppe ning omavad vajalikke oskusi ja tunnistusi tööde teostamiseks. Napal Service OÜ portfoolio koosneb katlamajadest, mis kasutavad erinevaid kütuseid (maagaas, LNG, kerge kütteõli, põlevkiviõli, pellet, puiduhake) ning soojuskandjaid (vesi, aur, termaalõli). Napal Service OÜ tegevus on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2015 standardile.

Napal Automaatika omab laialdasi kogemusi tööstuspaigaldiste elektrifitseerimisel ja automatiseerimisel, alustades objekti projekteerimisest ning lõpetades selle automaatikasüsteemide programmeerimise (PLC), visualiseerimise (SCADA), kaughalduse ning käivitamise ja häälestusega. Sinna hulka kuuluvad kõik muud tööd, mis jäävad alguse ja lõpu vahele (kilpide koostamine, kaabliredelite montaaž jne). Kliendid kiidavad nende paigaldiste eriti korrektset visuaalset välimust.