Juubel: Humanlink tähistab 15. tegutsemisaastat

02. veebruar 2018, 16:30

Kui Humanlinki (toona veel Varumeesteenindus) loojad 15 aastat tagasi panka läksid, et oma äriidee – personali rendi firma – alustamiseks raha saada, siis pank ei uskunud, et keegi hakkab Eestis tööjõudu rentima. Pangas soovitati neil parema ideega tagasi tulla.

Esimestel tegutsemisaastatel tegeles Humanlink tööjõu rentimisega, tänaseks on üle mindud ettevõtetele müügi optimeerimise täisteenuse pakkumisele.

Selline vastus ettevõtjaid ära ei hirmutanud, sest oma äriidees olid nad veendunud. Ettevõte pandi püsti oma vahenditega ja hoolimata ka mõnede teiste ettevõtjate skeptilisusest personali rendi suhtes sai ettevõtmine hoo sisse. Kolm aastat pärast alustamist laienes ettevõte juba Soome ning käive oli 40 miljonit krooni. Kõik see toimus enne masu.

Üle poolte loodud ettevõtetest oma viiendat sünnipäeva ei tähista. „Nendel kõige raskematel aegadel oli küll tunne, et meiegi võime kuuluda selle enamuse hulka, kes peavad tõdema, et seekord ei õnnestunud. Aga tahe tegutseda oli liiga suur, me ei tahtnud alla anda,“ rääkis Humanlinki tegevjuht ja kaasasutaja Jarkko Tainio rasketest aegadest.

„Lihtsalt suure sooviga asju ära ei tehta, enda tooteid ja teenuseid peab pidevalt arendama, et ajaga kaasa käia. Seega mõtlesime välja hoopis täiesti uue kontseptsiooni. Otsustasime, et keskendume kaubandusele – töötasime välja kontseptsioonid, mis aitaksid ettevõtetel oma ressursse optimeerida,“ seletas Balti äride juht ja kaasasutaja Toomas Sabsay Humanlinki edu võtit.

Esimestel tegutsemisaastatel tegeles Humanlink tööjõu rentimisega nii kaubanduses, teeninduses, tootmises, logistikas, halduses, IT-s kui ka juhtimise tasandil. Tänaseks on tööjõu rendilt üle mindud ettevõtetele müügi optimeerimise täisteenuse pakkumisele.

„Masu ajal tuli kõigil ettevõtetel oma tegevust efektiivsemaks muuta. Surutise ajal saadud kogemused muutsime oma ettevõtte tugevusteks. Analüüsisime, kuidas sooritada erinevaid tööülesandeid väiksema ajakuluga ja seejuures pakkuda oma klientidele paremat teenust. Nõnda sündisid meie efektiivsed siselogistika ja checkout-protsessid,“ rääkis Sabsay.