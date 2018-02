Juubel: Bisontesolar - inimesed muutuvad päikeseenergia puhul järjest julgemaks

05. veebruar 2018, 16:15

Päikesepaneelide projekteerija ja paigaldaja Bisontesolar OÜ sai alguse viis aastat tagasi juhuslikult ehk nagu ettevõtte asutaja Harry Pajundi ütleb: tekkeloo kirjeldamiseks sobib mõte kalast ja õngest. Täna näib, et tollal juhuslik valik on olnud kindla peale minek: kui viis aastat tagasi oli päikeseenergia meie inimestele veel uudne valdkond, siis täna mõeldakse aina võimsamatele jaamadele.

Bisontesolari põhiline tegevusala oli ja on elektrienergia väiketootmisjaamade (kuni 200 kW) rajamine, mille sihtgrupp on nii eramajade omanikud ja korrusmajade ühistud kui ka äriettevõtted, kus suurem elektritarbimine toimub just päevasel ajal.

„Saades 2012. aasta vara­keva­del Saue linnapea ametist priiks, hakkasin otsima teemat, millega edasi minna,“ meenutab Harry Pajundi. „Istusin ühel päikeselisel päeval suvekodu terrassil ning äkitselt tuli mõte vaadata internetist pisut päikese­energia kohta. Juhuse tahtel tuli välja kohe ka info septembris Saksamaal toimuva päikeseenergia messi kohta. Edasi läks kõik loogilist rada mööda: lennupiletid Münchenisse ja hotellibroneering. Neljapäevase kohalviibimisega tulid esimesed kontaktid mitmete firmadega üle maailma – olid ju nemad need, kes otsisid uusi turge ja edasimüüjaid. Paljudele oli muidugi Eesti turg väga väike.“ Algatuseks ja testiks sai esimene mikrotootmisjaam üles pandud oma suvekodule. Eesmärgiks oli läbi käia kogu protsess seadmete soetamisest kuni niinimetatud sisselülitamise ehk kasutusloa saamiseni, sealhulgas suhtlemisele võrguettevõtetega. See aitas kujundada ajatelge ning leida võimalikud karid. Edasi tuli aga puhas müügitöö – koduleht aadressiga www.paikesepaneel.com, reklaam lehtedes ja internetis jne. Ja siis tekkisid ka esimesed julgemad kliendid. Oli näha, et valdkond oli veel viis aastat tagasi Eesti inimesele uudne.

Populaarsust koguvad päikesepaneeliga õuevalgustid

Samuti müüakse ja paigaldatakse päikesepaneelidega LED-tänavavalgusteid, kus sihtgrupis on hajaasustuse piirkondadesse jäävad eramajade omanikud ja kohalikud omavalitsused. „Nende valgustite suur pluss on see, et saab paigaldada piirkondadesse, kus puuduvad elektriliinid. Samas täidavad need ka mõnes mõttes hooajalisusest tulenevaid kõikumisi: väiketootmisjaamade vastu on suurim huvi perioodil märtsist septembrini, valgustitel seevastu septembrist detsembrini. Lisaks pakume LED-valgusteid siseruumidele,“ selgitab Pajundi.