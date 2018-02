Juubel: Ühe omanäolisema elamurajooni Uuesalu arendajal täitub 15 aastat

Enam kui 80 hektarile rajatud Uuesalu planeeringuala kogumaht on 390 peret ning tehtud investeeringute kogumaht oli 2017. aasta lõpu seisuga 22,678 miljonit eurot. Täna elab külas ca 700 elanikku ning lapsi, kes võivad nimetada Uuesalu oma sünnikohaks, on juba enam kui 100. Enamiku elamurajoonist moodustavad paarismajad, mille krundid jäävad vahemikku 1700–2200 m 2 .

Muide, üks Uuesalu esimesi elanikke oli IBE Estonia haldusjuht Toomas Metsaots, kellest on tänaseks saanud külavanem. Juba 2008. aastal rajas arendaja Uuesallu nüüd Rae valla poolt opereeritava lasteaiahoone ning arendaja on võtnud oma südameasjaks ka – juba 10 aastat! – teede ja haljasalade hooldamise. Ametliku küla sünd on aga puhtalt elanike teene ning Metsaots nendib, et tegemist on Eesti esimese arendusega, mille pinnalt tekkis iseseisev küla. „Meid oli vaja sõna otseses mõttes kaardile saada, sest suure Järveküla all olemine oli hoomamatu nii iseendale, külalistele kui ka operatiivsõidukitele. Sel aastal tähistame oma küla viiendat sünnipäeva.“

Uuesalu tunnuslause „Omad on üle õue!“ on pärit üsna arenduse algusest. Eelnevat lugedes ja tõele au andes tuleb tunnistada, et neid omasid, kes selle sünni ajal Uuesalus elasid, võis kahe käe sõrmedel kokku lugeda. Seda tugevam oli aga kokkukuuluvuse tunne ja see energia on kandunud ka tänasesse päeva.

MIS ON MIS EKE-Yhtiöt Oy

IBE Estonia emaettevõtte EKE-Yhtiöt peamine tegevusala on lähtuvalt omaniku erialast olnud projekteerimine ja ehitusjuhtimine ning kinnisvaraarendus, kuid ettevõttel on lisaks sellele olnud ja on ka mitmeid muid tegevusvaldkondi. Üks kiiremini arenevaid on viimasel ajal olnud kontserni ettevõte EKE-Electronics, kelle poolt välja töötatud rongide automaatjuhtimissüsteeme võib leida üle maailma alates Euroopast ja Aasiast lõpetades Aafrika ning Austraaliaga. EKE-Yhtiöt kontserni, endise nimega Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy, asutajaks ja kauaaegseks juhiks oli insener ja projekteerija Bertel Ekengren. Mullu 85 aasta juubelit tähistanud koloriitne ärimees rajab täna aktiivselt oma uue ettevõtte kaudu kortermaju Riiga ning tegutseb Soomes. www.ibe-estonia.ee, www.uuesalu.ee

www.uuetoa.ee, www.eke.fi

Äsja avatud külakeskus loob kohalikele uusi võimalusi äriks ja ühistegevusteks

„Meie eesmärk oli algusest peale luua siia selline elukeskkond, kus inimesed tõesti tahaksid elada. Lisaks lasteaiale oleme ehitanud mänguväljakud ning rajamisel on Kersti Lootuse projekteeritud puhkeala külakoja, kohaliku Liivajärve äärde liivaranna ning terviseradadega,“ sõnab IBE Estonia müügijuht Merike Teder, lisades, et nii aktiivsete elanikega külas on rõõm arendaja olla. „Uuesalu Külaseltsis on ligi 200 liiget ja siin on loodud Harjumaa suurim naabrivalvepiirkond. Inimesed on liikuvad, energilised ning valmis kaasa aitama oma elukeskkonna kujundamisele. Näiteks ehitasid külamehed omade jõududega valmis bussipeatuse.“

Ta lisab, et on avastanud Uuesalu külla kodude müügil huvitava fenomeni: traditsioonilist turundust siin tegema ei pea, sest küla nii-öelda müüb end ise. Väga palju kolitakse siia sõprade või sugulaste järgi, mis omakorda tugevdab veelgi kohalikku kommuuni.

Olulisim sündmus lõppenud aastal oli aga Põdra teel esimese ärihoone valmimine. Ülle Kullör märgib, et Uuesalu küla arengukavas aastateks 2015–2019 oli ühe eesmärgina püstitatud külakeskuse kontseptsiooni väljatöötamine, mis tollal tundus mõnevõrra utoopiline, kuid unistustel on kombeks teostuda, kui neisse uskuda. Valminud hoones on saanud ruumid mitmed Uuesalu elanikest ettevõtjad: teenuseid pakuvad ilustuudio, tegevust alustab lastehoid ning kohvik. On olemas ruumid, mida saab üürida huvitegevusteks, sünnipäevade, koolituste ja õpitubade läbiviimiseks. Ehk Uuesalu on saanud nüüd päris oma külakeskuse.

Õigeid väärtusi loovad inimesed, mitte raha

Uuesalu pole aga sugugi ainus projekt, millega IBE Estonia tegeleb. Lisaks on näiteks juba töös projektid Jõelähtme ja Viimsi vallas. Haabneeme keskuse vahetusse lähedusesse Lubja teele valmivad veel sel aastal uued ridaelamud.