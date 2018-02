Börsilt ettevõtte kasvuks kütust juurde!

14. veebruar 2018, 14:00

98% Eesti ettevõtetest liigitub väikese või keskmise suurusega ettevõtteks. Seda, millisel hulgal neist ettevõtetest on ambitsiooni võtta ette järgmine suur arenguhüpe, pole teada. Teades Eesti ettevõtjate töökust, usume, et neid on palju.

KAVA 10.00 Mida börs ettevõtjale pakub?

Kaarel Ots, Nasdaq Tallinna börs

Glen Madis, United Partners Advisory

11.45 Otseliin börsiettevõtte juhiga

Margus Nõlvak, Mainor Ülemiste

Kui oled ambitsioonikas ettevõtja ja soovid kasvuks raha kaasata, vallutada välisturge, viia ettevõtte juhtimine uuele tasemele või osa ettevõttest maha müüa, võib börs olla just sinu jaoks.

Kui veel paarkümmend aastat tagasi tulid börsile peamiselt vaid tuntud ja suured ettevõtted, siis nüüdseks on olukord muutunud. Nasdaq Balti börside alternatiivturg First North võimaldab väiksematel ja keskmise suurusega ettevõtetel vähese vaeva ning kuluga saada avalikuks ettevõtteks.

First North on börsi light-versioon. Ettevõte on avalikult kaubeldav, aga nõuded on oluliselt leebemad ja turuletulek kiirem ning lihtsam.

Miks ettevõte börsile tuua?

KAPITAL

• Kapitali kaasamine – kasvamiseks, innovatsiooniks, ühinemiseks

• Exit’i võimalus omanikele ja investoritele, ettevõtte osaluse jagamine töötajatega

• Ettevõttele turuväärtuse tekitamine, riskide maandamine tänu suurenenud likviidsusele

NÄHTAVUS, TUNTUS

• Avalik tähelepanu suurendab ettevõtte tuntust ja nähtavust

• Ettevõte saab börsi kvaliteedimärgi

USALDUSVÄÄRSUS

• Ettevõtte ärifookus muutub teravamaks, kaasinvestorid lisavad väärtust

• Ettevõtte juhtimine muutub efektiivsemaks, ettevõte ise tootlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks

First North sobib suurepäraselt juba ka neile ettevõtetele, kes soovivad kaasata kapitali alates 1 miljonist eurost. First Northile kauplemisele võtmise tasu on 3000 eurot.

Börsil olemine on üks parimaid referentse, mis ettevõttel olla saab. Mitmed Tallinna börsil kaubeldava ettevõtte juhid on öelnud, et just börsil olemine on neil aidanud välisturgudel jala ukse vahele saada.