Gasell: Ehton OÜ – „Ettevõtte areng peab käima turuolukorrast sammu ees!“

Astub kandadele ka suurtele tegijatele

Ehton OÜ on täna veel käibenumbrite võrdluses suurte järel ja väikeste ees, kuid suudab konkureerida ka Eesti suurimate betoonifirmadega. On teada, et konkurents ehitusturul on üldiselt tugev ja iga töö saamise nimel tuleb vaeva näha, osaleda konkurssidel ja lisaks headele suhetele tellijatega loeb muidugi ka hind. Samas jätkub praeguses olukorras ehitusturul suuremas või väiksemas mahus tööd paljudele.

„Meie siht on lisaks kasvamisele eelkõige tõsta efektiivsust ja kasumit ning selles osas on meil mitmeid mõtteid ka laienemise ja uute valdkondade kohta, aga selle muna munemiseni on veel aega,“ lausub Reinson, nentides, et tänastel headel aegadel tuleb valmistuda ka ehitusturu langemisele ning teha ettevalmistusi, et languse ajal suudaks ettevõte sama efektiivne ja jätkusuutlik olla. „Oleme veel noor ettevõte ja loodud eelmise majanduslanguse ajal. Tegutseva ettevõttena ei ole me täna veel kogenud majandustsükli tõusuperioodist langusperioodi minemist, see saab olema kindlasti suur väljakutse ja tuleb õppida suurematelt ja tugevamatelt,“ lisab Matsik.



Ehton OÜ tegeleb põhiliselt betoonkonstruktsioonide ehitamisega, sealhulgas paigalvalu- ja montaažitööde, kuid ka müüritöödega. Oma suurimad objektid on Ehton OÜ teinud koostööd Mitt&Perlebach OÜ, Eventus Ehitus OÜ, Oma Ehitaja ASi, Bonava Eesti OÜga. Samuti on koostööd tehtud ka teiste Eestis tegutsevate peatöövõtjatega.