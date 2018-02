Gasell: Innovaatiku ravihaldustarkvara on alati konkurentidest sammu ees

22. veebruar 2018, 14:00

Hambaarstide ravihaldustarkvara ja Eesti esimese digitaalse registratuuri visiit.ee loojale Innovaatik OÜ-le meeldib käia konkurentidest sammu võrra eespool. Väga oluliseks aspektiks oma edus peab ettevõtte juhtkond erinevate partnerite kaasamist – pidev suhtlus toimub nii hambaarstide, erialaorganisatsioonide kui ka ametiasutustega.

Innovaatik on hambaarstidele mõeldud terviklik haldustarkvara, mis võimaldab hallata kogu raviga seotud protsesse kliinikus, alates patsiendi visiidi kalendrisse lisamisest ning ravi märkimisest kuni arvete tegemise ja raporteerimiseni. Lisaks loodi kolm aastat tagasi Eesti esimene ja seni ka ainus digitaalne registratuur visiit.ee portaal, mille kaudu saab leida just endale sobivaima aja hambaarstile üle Eesti ning selle kohe internetist broneerida. Ettevõtte tegevjuht Kristjan Rebane märgib, et Eesti-ülese digiregistratuuri arendust on planeerinud küll ka riik juba alates aastast 2003, kuid erinevatel põhjustel pole seda kasutusse võetud. Sarnaselt digiregistratuuriga valmis tema sõnul Innovaatikul ka üle-eestiline meditsiiniliste uuringute arhiveerimise süsteem ehk pildipank aastaid enne riiklikku lahendust, leides ka Hea Eesti Idee lookogus kajastuse.

Keeruline, aga põnev meditsiinivaldkond

Idee hambaarstidele ravihaldustarkvara loomiseks tekkis 2007. aasta suvel ja kohe pandi kirja ka esimesed koodiread. Mõttekaaslasteks olid kolm programmeerijast kolleegi, kes juba sama aasta lõpus toote turustamiseks ettevõtte asutasid. Varasemalt oli aastaid tegeldud meditsiinitarkvara arendamisega Ameerika Ühendriikides ning omajagu kogemusi meditsiinitarkvara arendusega juba olemas. Toote Eesti turu jaoks välja töötamisel olid abiks ka mitmed edumeelsed hambaarstid ja ka teised erialaspetsialistid.

„Kuna meditsiinitarkvara puhul on äärmiselt oluline nii andmete turvalisus, terviklikkus kui ka käideldavus, siis võib läbi aja kõiki suuremaid tehnoloogiate osas tehtuid valikuid nimetada tähtsateks sammudeks. Seda nii tarkvaralahenduste kui ka riistvaratehnoloogiate puhul. Saame kindlalt näiteks väita, et enamik Eestis tegutsevaid pilveteenusepakkujaid ei ole olnud suutelised tagama piisavalt heal tasemel teenust ning ainult tänu väga põhjalikule eeltööle oleme suutnud pakkuda valitud partneritega koostöös meie klientidele kvaliteetset lahendust,“ räägib Kristjan Rebane.

Innovaatik OÜ üks asutajatest, arendusjuht Jargo Kõster lisab, et samuti on väga oluline aspekt edus olnud juba algusest peale kaasata arendusse partneritena oma eriala tipptegijaid ja eestkõnelejaid ning tegutseda fookustatult ühes sektoris, mille arengutega nii meditsiini, tehnoloogia kui ka seadusloome alal ollakse väikseimate detailideni ennast kursis hoidnud. „Võib öelda, et oleme kasutatavate tehnoloogiate puhul jätkuvalt konkurentidest sammu võrra ees, olgu selleks siis erinevad pilvelahenduse võimalused või toode, mis toimib erinevatel platvormidel nagu Windows, MacOS või Linux.“

Innovaatiku tugevuseks on meeste sõnul eelkõige aga keskendumine ja pühendumine hambaarstide vajadustele, luues nii võimalikult mugava, kuid samas mitmete võimalustega terviklahenduse. Samuti ollakse alati valmis arutlema erinevate seadusepunktide või regulatsioonide teemadel ning abiks suhtlemisel riiklike asutustega, nagu Tervise Arengu Instituut, Haigekassa, TEHIK või Andmekaitseinspektsioon.