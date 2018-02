Gasell: Värvide müümisega tegelev firma, mis teab kõike sellest, kuidas värvida laevu

26. veebruar 2018, 14:00

Gasellina kappav Marisell Group OÜ on maailma juhtiva värvitootja Hempeli ametlik edasimüüja Eestis ja tänu talle on merevee eest kaitstud nii Suur Tõll kui ka teised laevad, näiteks väiksed kalakasvatamise laevad, mis lähevad Norra jaoks. Marisell Group OÜ looja Marina Radtšenko on ühtlasi selle ainuke töötaja ja peab tihti vastama küsimusetele, kuidas ometi ta üksi kõigega hakkama saab, pealegi veel nii maskuliinsel alal.

Hinnad käivad üles-alla ja kliendid vaatavad kogu aeg ringi ja otsivad, kust saaks säästa. Samal ajal tahetakse kvaliteeti. Püüamegi anda kliendile seda kõike - et oleks kvaliteetne, taskukohane ja kiire. “Minu käest küsitakse seda tihti, miks ma töötajaid juurde ei palka,” naerab ta ja selgitab, et tegelikkuses on tal lepingulisi partnereid, kellega igapäevast koostööd teha, loomulikult mitmeid ning kõrge nõudlikkus nii enda kui ka nende suhtes tagab selle, et ükski lubadus ei jää täitmata. Samal ajal on mul Hempeli esindaja poolt, kellega peamiselt asju ajan, olemas absoluutselt kogu tehniline tugi ja vajalik informatsioon. “Mul on Hempeli esindaja poolt, kellega peamiselt asju ajan, olemas absoluutselt kogu tehniline tugi ja vajalik informatsioon. Tarnetähtaegadest peetakse alati kinni ja sellega pole kunagi probleeme olnud.” Radtšenko möönab, et tööstusvärvide ja laevaäri on naiselikkusest kaugel, kuid see mõjub pereelule suurepäraselt. “Tuttavad ja sõbrannad ka alati küsivad ja imestavad. Kes müüb beebitoitu- ja mähkmeid, kes mida veel sellist rahulikumat ja täiesti naiselikku,” paistab ta teiste seast silma. Marisell Group OÜ juht selgitab, et ettevõtte loomise mõte kujunes välja pikema aja jooksul - taspisi lihtsalt selgus, et tuttavate ringis on väga palju inimesi, kes on kuidagi seotud ehitusega ja oleks olnud rumal asi tegemata jätta. “Mõtlesime, et miks ka mitte luua firma, mis toob maale nende jaoks hädavajalikke materjale. Ehitus on Eestis väga arenenud, ehitatakse palju, ka metallkonstuktsioonide peale kulub väga palju värvi. Mõtlesime, et Hempel, kelle ametlikuks edasimüüjaks oleme tänaseks saanud, varustaks siinseid ehitajaid meeleldi materjalidega ja miks siis mitte neid Eesti ehitajatega kokku viia,” meenutab Radtšenko algusaegade mõttekäiku. Motivatsiooni luua oma ettevõte andis ka elu selle kõige vahetumas tähenduses. Nimelt tuli ta firma loomise ajal just välja oma esimeselt lapsepuhkuselt ja võimalus ise oma aega planeerida oli ahvatlev. “Paljudel noortel lapsevanematel - nagu te isegi ehk teate - on selles plaanis väga keeruline. Haiguslehed võtavad palju aega ära ja nii edasi. Firma loomine andis mulle võimaluse töötada iseenda heaks ja enamiku aega pühendada asjadele, mis mul olid juba käpas. Seda enam, et meil olid juba siis olemas kliendid, kes olid valmis meiega koostööd tegema,” selgitab Radtšenko, kes varem töötas müügijuhina ühes suuremas Eesti kaubandusketis. “Põhimõtteliselt tegelen sama asjaga, aga müün spetsiifilisemat toodet ja olen iseenda peremees. Olen väga rahul, et saan oma töö- ja eraelu ühildada,” ütleb tänaseks kahte last kasvatav Radtšenko. “Vanaemad-vanaisad ka ei saa alati aidata, aga oma firmat omades saan alati töötada kodust, mul pole kohustust olla kuskil kellast kellani ja saan ise otsustada oma töögraafiku. Telefoni ja e-maili teel saab ühenduses olla mis tahes punktiga maailmas lõppude lõpuks,” sõnab ta ja on rahul, et on nii tegutsedes mitte lihtsalt hakkama saanud, vaid edu saavutanud. Hinnad käivad üles-alla ja kliendid vaatavad kogu aeg ringi ja otsivad, kust saaks säästa. Samal ajal tahetakse kvaliteeti. Püüamegi anda kliendile seda kõike - et oleks kvaliteetne, taskukohane ja kiire.

“Edu tähendab meie jaoks seda, et oleme maailmanimega värvitootja, Hempeli ametlik esindaja,” sõnab Mariselli juht ja lisab, et selle nimel pidi kõvasti tööd tegema ning seda enam on nüüd põhjust rahuloluks. Hempel on ikkagi 100aastase kogemusega maailma juhtiv dekoratiivsete, korrosioonivastaste, laevaehitus- ja laevaremondi-, konteinerite ja jahtlaevade pinnakatete juhtiv tarnija. “Nii suure tootja ametliku esindaja staatust pälvida oli meie jaoks keeruline, lepinguni jõudmine võttis kaua aega, sest suured tootjad otsivad ikka pigem suuri tegijaid, kellel juba on palju kliente ja suur territoorium kaetud.” Tänaseks on kliendid ja sektor üles töötatud ja hangitud toneerimismasin, mis võimaldab juba laos kliendi tellitud tooni värvi kokku segada. Nii ei kulu kauba Eestisse toomise peale aega - klient saab samal päeval värvi kätte. Üks tuntumaid objekte, kus Mariselli tehtud töö kõigile näha on, on Lennusadama kai ääres seisev Eesti kõige kuulsam aurulaev Suur Tõll. Radtšenko on rahul, et koostöö õnnestub nii era- kui ka riigiettevõtetega. “Päris kõik meilt veel värvi ei võta,” möönab Radtšenko ja lisab, et põhjused on pigem tehnilist laadi ja palju sellest, mis värviga alus enne on värvitud on olnud. “Eesti on väike, värvitootjaid ja -müüjaid on väga palju ning konkurents meie alal on väga tihe. Turul on kitsas ja kliendi nimel käib... Ütleme - see on võitlus,” räägib Radtšenko ja sõnab, et kui on tehniline nõue, et värvida tuleb just nende värviga, siis teeb klient päringu, saab Marisellilt pakkumuse ja info tarneaja kohta ning tellimus läheb töösse. “Hinnad käivad üles-alla ja kliendid vaatavad kogu aeg ringi ja otsivad, kust saaks säästa. Samal ajal tahetakse kvaliteeti. Püüamegi anda kliendile seda kõike - et oleks kvaliteetne, taskukohane ja kiire.” Radtšenko sõnul võiks läbipaistvam ja asjatundlikum olla ka riigihangete süsteem. Nimelt jäävad käärid rahalise piirangu ja kvaliteedi vahele. “Kvaliteetne kaup ei saa olla odav, aga tellija otsib maksimaalset kokkuhoidu,” nendib ta. “Põrkume pidevalt kokku probleemiga, et riigihankeid haldavatel inimestel pole piisavalt tehnilisi teadmisi nende värvide osas, mida nad tellivad. Nad ei tea, mille järgi värvi valida või mida mille vastu üldse on võimlaik vahetada.” Radšenko räägib, et nii tuleb riigiametnikele ikka lahkelt selgitada, et eelarves võib ju olla värvi jaoks kindel summa ette nähtud, kuid laevakeret teatud värviga värvides ei saa kokku hoida näiteks kattes selle kolme kihi asemel kahe kihi värviga. “Peame selgitama, miks see pole füüsikaliselt võimalik,” räägib Radtšenko, kes on valmis saatma skeeme ja harima, kuidas värvikihid omavahel koos töötavad ja kokkuvõttes laevakerele toimiva kaitsekihi moodustavad.

