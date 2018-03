Reval Group võtab avariijärgse asjaajamise enda kanda

21. märts 2018, 14:04

Autoteeninduse Reval Group meeskonnaliige sõidab avarii järel ise kliendi masinat üle vaatama, pakub vajadusel tasuta taksoteenust ning teavitab teda SMSidega remonditööde kulgemisest.

Avarii järel on vaja läbida kolm olulist etappi, mis eeldavad oma seniste toimetuste poolelijätmist ning sõidukiga tegelemist. Esiteks paberite vormistamine ning kahjustuste hindamine. Tavaliselt viiakse see läbi värvitöökojas. Teiseks sõiduki viimine töökotta ja kolmandaks korras sõidukile järeleminek.

Tänapäeva kiires ühiskonnas on raske leida aega ootamatuste jaoks. Just seetõttu on Reval Group välja kujundanud kaasaaegsetel IT-lahendustel põhineva kontseptsiooni, säästmaks kliendi aega.

Reval Group aitab avarii likvideerimise igas etapis aega kokku hoida

Töökotta sõitmiseks võib kuluda palju aega ning klientide tagasiside põhjal on ettevõte otsustanud, et läheb hoopis ise kliendi juurde. Üheskoos vaadatakse vigastused üle ning vormistatakse paberid – kliendile mugaval ajal ja sobivas asukohas. Pole vahet, kas sõiduk asub Keilas või Lasnamäel – Reval Groupi konsultandi abiga võtab sõiduki ülevaatus ning dokumentatsiooni vormistamine 10–15 minutit. Kui sõiduk on avarii järel muutunud sõidukõlbmatuks või võib olla liikluses ohtlik, saadab Reval Group puksiirauto järele. Kõik need teenused on kliendi jaoks ilma lisakulutusteta.

Teenuse kasutamine on lihtne, selleks tuleb kodulehel revalgroup.ee asuvasse broneerimissüsteemi sisestada eelinfo, soovi korral laadida sõidukist või sündmuskohast juurde pildid, määrata sobiv aeg kohtumiseks ning see broneerida. Kommentaaridesse saab märkida, kas soovite ise sõidukiga remonditöökotta tulla või eelistate, et töökojast tullakse teie juurde.

Pärast kindlustusseltsi väljastatud garantiikirja võtab Reval Group kliendiga ühendust ning broneerib sobiva aja sõiduki remontimiseks. Kui on vaja tellida varuosi, teavitatakse klienti garantiikirjast ning pärast seda tellitakse varuosad. Kui aga vajalikud osad on laos, lepitakse kohe remondi aeg kokku.