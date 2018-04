Stanley Black & Decker: mood on jõudnud ka tööriistasektorisse

Eesti inimene on väga aldis proovima uusi tooteid

Stanley Black & Deckeri Baltikumi partneri Tallmac Tehnika OÜ müügijuht Rene Kuurberg nendib, et vastupidi Läti ja Leedu inimestele võtavad nii Eesti koduehitajad kui ka professionaalid innovatiivseid tooteid väga kiiresti omaks. „Loomulikult tõusevad iga aastaga tarbijate nõuded tööriistade kvaliteedile ja samuti järelteeninduse kvaliteedile. Tööriistades hinnatakse lisaks tehnilisi omadusi, kasutusmugavust, innovatiivsust ning eks ikka vaadatakse ka hinda, kuigi aina enam peame tõdema, et ka nii-öelda pühapäevaehitajad soetavad endale professionaalidele suunatud tööriistu.”

Väga oluline on tema sõnul ka, et ühte tooteperre kuuluks võimalikult laialdane valik erineva otstarbega tööriistu. See tähendab, et ühel akuplatvormil saab laadida näiteks nii trelli, saagi kui ka lõikureid ning kõigi nende akusid saab omavahel vahetada. „Kui klient on valmis investeerima pikaajaliselt ja tervesse tooteperekonda, soovib ta kindlustunnet, et tööriistad teeniksid teda kaua ning tõrgete puhul oleks olemas koht ja inimesed, kes aitavad.”

Tihedat suhtlust klientidega ja nende positiivset tagasisidet peab äärmiselt tähtsaks ka Stanley Black & Decker, testides seda igal aastal sõltumatu turu-uuringufirma küsitluste kaudu. „Rõõm on tõdeda, et lõppkasutajad hindavad meid kõrgelt – nii tooteid kui ka suhtlust, järelteenindust ning klientide arvamusega arvestamist. Aga kuidas saaksimegi õiges suunas areneda, kui me oma kliente ei kuulaks?” räägib ettevõtte Baltikumi müügijuht.

Nii Rene Kuurberg kui ka Maksim Gendelevitch nendivad, et tänapäevane tööriist peab olema lisaks tehnilistele võimetele ka välimuselt äge, visuaalselt kena vaadata ning käele ergonoomiline. „Kui inimestel on valida antivibratsioonitehnoloogiaga haamri ja tavalise, kätt rohkem põrutava haamri vahel, soovivad nad proovida pigem uut ja moodsat tööriista. Võib öelda, et mood on jõudnud ka tööriistade sektorisse!”

