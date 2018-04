ACC Distributioni eesmärk on tugevdada IT- ja elektroonikaseadmete müüki Eestis

23. aprill 2018, 00:01

ACC Distribution on Balti riikide üks suuremaid elektroonikaseadmete hulgimüüjaid, kes tähistab aprillis oma 20. sünnipäeva. ACC Distributioni eesmärk on tugevdada IT- ja elektroonikaseadmete turustamise positsiooni Balti riikides

Ettevõttel on õnnestunud võita maailma juhtivate IT- ja elektroonikatoodete tootjate usaldus ja tunnustus. Tehnoloogiaeksperdid ei võta hoogu maha, vaid nad plaanivad oma positsiooni Balti riikides veelgi tugevdada, pakkudes uusimaid tehnoloogilisi lahendusi.

ACC Distributioni juhatuse esimees Regimantas Buoþius on öelnud, et alates ettevõtte algusest 1998. aastal on ettevõte kasvanud väga orgaaniliselt ning organisatsiooni töötajate põhieesmärk oli ja on lisandväärtuse loomine oma klientidele. „Oleme alati keskendunud oma klientide vajadustele, jäädes sealjuures paindlikuks, kohanemisvõimeliseks ja suudame otsuseid vastu võtta kiiresti. Ma arvan, et need organisatsioonilised omadused koos professionaalsusega on 20 aastat olnud eduka ettevõtte loomise saladus,“ ütles Regimantas Buoþius.

ACC Distribution esindab praegu rohkem kui 200 klienti, sealhulgas tuntud brände, nagu Asus, Dell, Intel, Hitachi, Lenovo Microsoft ja teised. „Praegu töötab ACC Distributioni kontsernis ligikaudu 300 inimest ja teenindame enam kui 4000 klienti Leedus, Lätis, Eestis, Gruusias, Valgevenes ja Kaliningradis. Tunneme uhkust selle üle, et meie ettevõte kasvab ja areneb pidevalt ning 2017. aastal suutsime tõsta oma käibe rekordtasemele – 230 miljonit eurot,“ ütles ACC Distributioni direktor Þymantas Bauðys ettevõtte saavutusi jagades.

„Meie strateegia üks eesmärke on pidevalt meie tõhusust parandada ja optimeerida toodete tellimisprotsessi meie partneritele. Nendest eesmärkidest lähtuvalt käivitasime e-kaubanduse portaali uue versiooni, mis pakub täiustatud keskkonda isikupärastatud kampaaniate, mitmekesisemate otsinguvõimaluste ja muude funktsioonidega. Seda platvormi saab kasutada ka mobiilirakenduse kaudu ja see pakub meie partneritele täiendavat mugavust,“ kommenteeris ACC Distributioni direktor Bauðys.

ACC Distributioni tulevikuplaanidest rääkides ütles Bauðys, et ettevõte jätkab töötamist turupositsiooni tugevdamise nimel Balti riikides, pakkudes lisaväärtusteenuseid traditsioonilistes IT-toodete kategooriates. Samal ajal on plaanis teha märkimisväärseid jõupingutusi, et tuua nutistu ehk nutikodu, virtuaalreaalsus ja teised kõige uuemad lahendused Balti riikidesse.

Erinevate elektroonikaseadmete müügimahu kasv kinnitab, et ettevõte märkab ja rahuldab oma klientide vajadusi Eestis. „Eesti müük moodustab 25% ACC Distributioni müügist Balti riikides.