Sisuturundus | Mis on sisuturundus? Täislahendused aitavad tõsta uusarenduste müüki keskmiselt 28% 30. aprill 2018, 08:09 https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180430/CM/180439995/AR/0/AR-180439995.jpg Paljud arendajad kasutavad müügi edendamiseks lihtsat ja populaarset võtet näidiskorteri näol, kuid see ei ole tänases konkurentsis enam piisav. Üle poolte uusarenduste klientidest soovivad tegelikult täislahendusega pakkumist soetatavale kinnisvarale, seda nii visuaalselt 3D-versioonis kui ka käega katsutavana. Kinnisvarale lisaväärtuse loomise edukas võimalus on OCCO täislahendus, mis sisaldab näidiskorteri planeerimist ja sisustamist, köögijooniste ja nende loogika ehituskäigus ülevaatamist, garderoobi lahenduste ülevaatamist, 3D-visualiseerimist ning kogu sisustuse projekti loomist kliendile koostöös sisearhitektiga. “Täislahendus on kliendi jaoks kui investeering, seda nii ajaliselt, mugavuselt kui ka rahaliselt,” ütles OCCO koduosakonna müügijuht Julija Steptšenko. Lisaväärtusega kinnisvara müümine muutub tema sõnul päev-päevalt üha tähtsamaks, sest paljud ostjad ei soovi oma aega sisustamisele kulutada. Seda arvestades aitab OCCO arendajal tõsta müüki ning koostada sisekujundusvisioon, mis on kasulik nii kodu ostjale kui ka investorile. “OCCO koostöö Rotermanni selle aasta kõige uuema arendusega on üks headest näidetest, kuidas üleval mainitud koostöö on edukas,” lisas Steptšenko. Stiilne näidiskorter OCCO professionaalid loovad näidiskorteri, mis annab nii kodu ostjale kui ka investorile väga hea kujutluspildi, kuidas uus korter hakkab arenduses välja nägema. Korter võib olla selline, mis iseloomustab kõige paremini projekti või on näiteks kõige raskemini müüdav. “Loome kogu kontseptsiooni ja teeme valiku meie esindatud mööblitootjate seast – tavaliselt minimaalselt kolm erinevat stiilipaketti, mille hulgast on arendajal võimalik oma lemmik valida,” toob OCCO koduosakonna müügijuht välja. Samuti kuuluvad täislahendusse väga realistlikud 3D-visuaalid, mis aitavad veenda inimesi korterit ostma. Suur tähelepanu köögile OCCO koduosakonna köökide projektijuht Eveli Kuusik rõhutas köökide ehituskäigus planeerimise olulisust. “Meie kogemus ütleb, et uusarendustes tehakse tihti vigu köögi planeerimisel. Sageli ei arvestata, kuidas uue kodu omanik oma köögi planeerimisega toime tuleb. Näiteks on pistikupesad väga ebamugavatesse kohtadesse planeeritud või ei võimalda õhu väljavõtt paigaldada mugavalt köögikubu.” OCCO köögieksperdid oskavad ennetada arenduste planeerimisel tekkinud ebakõlasid ja vaatavad kriitiliselt üle köögijoonised ning kommunikatsioonide asukohad. Rotermanni 18 sisekujundus müüb Viimastest OCCO töödest võib esile tõsta Rotermanni18 arendust Tallinna südalinnas, kus mitmed kliendid on tellinud endale täislahendustega korteri ja toonud selle välja ühe olulise põhjusena oma valiku tegemisel. “OCCO sisustatud näidiskorter koos kvaliteetse Itaalia disainmööbliga ja klientidele täislahenduste pakkumine tõstsid huvi projekti vastu ning kiirendasid korterite müüki – rahul on nii investorid kui ka uute kodude omanikud,” ütles Rotermann City korterite müügijuht Kristel Klimov. Loe lisaks: www.occo.ee

