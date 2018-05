Leedu piimatööstus tahab vallutada Eesti turgu 14. mai 2018, 12:59 DŽIUGAS® https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180514/CM/180519868/AR/0/AR-180519868.jpg Euroopa nõuete kohaselt tegutsev Leedu piimatööstusettevõte Žemaitijos pienas tahab saada Eestis jogurtite segmendi turuliidriks. Žemaitijos pienas võtmeklientide müügijuht Timuraz Abuladze teatas, et Leedu piimatööstus avas üksuse ka Tallinnas, mille nimeks on Dziugas Eesti OÜ, ning plaanib saada siinse turu liidriks jogurtite, hapukoore, kohupiima, kohukeste ja juustude segmendis. Euroopas teatakse Leedut kui Läänemere riiki, kus on merevaiku ja puhta veega jõed ning roheliste metsade vahel sinavad järved. Selles imelises paigas on aastast 1924 tegutsenud piimatööstusettevõte Žemaitijos pienas. Põlvest põlve edasi antav töökogemus ja unikaalsed retseptid võimaldavad tarbijatele pakkuda rohkem kui 67 nimetust piimatooteid, millel on suurepärane maitse, mis on kindlalt turvalised ja kõrge kvaliteediga. Leedut kõige laialdasemalt maailmas tutvustav ja kõige enam kõrgeid rahvusvaheliste messide autasusid pälvinud toode on unikaalse maitse poolest kuulus kõva juust DŽIUGAS®. Selle kõrval on värsked ja maitsvad rebitavad juustupulgad PIK-NIK, šokolaadiglasuuriga kohupiimakohukesed MAGIJA, pikantne juustusuupiste RAMBYNAS, erinevad jogurtid, ökoloogiliste toodete sari DOBILAS ja palju teisi maitsvaid ja tervislikke tooteid. Autoriteetsete rahvusvaheliste ekspertide hinnang ja saadud sertifikaadid tõendavad, et ettevõtte tooted – piimast loodud ime – vastavad kõrgeimatele kvaliteedistandarditele. Piim on parim toode, mille suurepärane ja tervisest pakatav Leedu loodus on inimesele loonud. Selle valgest vahust sünnivad maitsvaimad tooted, mida valmistabki ettevõte Žemaitijos pienas. Leedu piimatööstusettevõtte Eesti filiaal: Dziugas Eesti OÜ Aadress Punane tn 56, Tallinn http://www.zpienas.lt/

