Tervisekindlustusest võidavad nii tööandjad kui ka töötajad

Naaberriikide positiivsed kogemused Ka Lätis ja Leedus on tervisekindlustust pakutud mitmeid aastaid ja tänaseks on see seal muutunud üheks populaarsemaks kindlustuseks ettevõtete seas. Seda kindlasti ka põhjusel, et Leedu ja Läti ravikindlustussüsteem on väiksema kaitsega kui Eesti oma. Näiteks 2017. aastal küündisid eraravikindlustuse turumahud Lätis 87 miljoni euroni ja Leedus 25 miljoni euroni. See näitab, et meie regioonis on selle toote vastu selge vajadus olemas. Fontese korraldatud uuringust selgus, et 87% Läti ettevõtetest on tervisekindlustuse oma motivatsioonipaketti valinud.

Konfidentsiaalne ja kiire kuludokumentide haldamine Tervisekindlustuse suurimate eelistena toovad kliendid välja võimaluse oma töötajatel parandada tasulise arstiabi kättesaadavust ning konfidentsiaalset ja kiiret kulude hüvitamist. Tervisekindlustuse korral jääb kogu kuludokumentide haldamine kindlustusseltsi korraldada ning oma tervise seisundi kulusid ei pea töötaja eraldi tööandjale esitama. Suureneb konfidentsiaalsus, sest töötajate delikaatsed andmed ei ole tööandjale näha ning ettevõte saab seltsilt kaitsete kasutamise kohta anonüümse üldkokkuvõtte. Kui If Kindlustusele esitatakse kõik vajalikud dokumendid, siis teeme otsuse maksimaalselt kahe tööpäeva jooksul. Tänaseks on Ifi klientide hulgast tervisekindlustust kasutanud ligi paarsada kindlustatud inimest. Nende tagasiside on olnud erakordselt positiivne, sest nad on saanud koheselt eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata ning väiksemate kuludega. Praegune praktika näitab, et suurem enamus hüvitise taotlustest on olnud hambaravi juhtumid.

TASUB TEADA: Tervisekindlustuse eelised:

• Tervemad ja aktiivsemad töötajad, kes saavad soodsamalt kiire lahenduse oma tervisemurele.

• Võimalus kasvatada ettevõtte mainet ja suurendada töötajate rahulolu.

• Paindlikkus – võimalus valida oma ettevõttele sobivad kindlustuskaitsed.

• Kiire ja konfidentsiaalne kuludokumentide haldamine.

• Vabadus valida endale sobiv arst või meditsiiniasutus ilma perearsti saatekirjata. Täpsem info Ifi tervisekindlustuse kohta: www.if.ee/ariklient