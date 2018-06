Tallinna Sadam – tugeva ärimudeliga kindel dividendimaksja

Tallinna Sadama ärivaldkonnad

Tallinna Sadama visioon on Eesti suurima mereväravana olla Läänemere sadamatest uuendusmeelseim ning saavutada seeläbi kasvu kõigis oma neljas põhilises peamises ärivaldkonnas.

Nendeks on: liini- ja kruiisireisijate teenindamine, kaubavedude teenindamine, reisiparvlaevaühendus Eesti suursaartega ning tuleviku ärisuunana Vanasadama piirkonna kinnisvaraarendus.

Naaberriikide vahelised tihedad majandussuhted ja korralikult toimivad laevaliinid on muutnud Läänemere üheks tihedaima laevaliiklusega sisemereks maailmas. Reisijate arv Läänemerel on viimase kümne aasta jooksul pidevalt kasvanud. Tallinna Sadama suurima reisijate arvuga liin on Tallinn-Helsingi, kus 2017. aastal teenindati 8,8 mln reisijat. Ühtlasi on see ka üks Euroopa tihedaima liiklusega regulaarliine. Inimeste kasvav huvi kruiisireiside kui puhkuse veetmise viisi vastu ning Läänemere piirkonna populaarsuse kasv on samal ajal suurendanud ka kruiisireisijate arvu. Viimastel aastatel kasvab kõige kiiremas tempos Aasiast pärit Eestit külastavate turistide arv, milles on oma osa nii liini- kui ka kruiisilaevadel.

Tallinna Sadama sadamaid läbivatest kaubavoogudest moodustab suurema osa ida-lääne-suunaline transiit ehk Venemaaga seotud mahukaubad, nagu naftatooted, väetised jms. Majanduspoliitilistel põhjustel on need mahud aasta-aastalt vähenenud, mida on aga osaliselt asendanud teiste lastiliikide suurenemine. Kui 2009. aastal moodustas Venemaaga seotud kaubamaht Tallinna Sadama kaubamahust ligi 70%, siis 2017. aastaks on selle kauba osakaal langenud 36%-le, samas kui Eesti ekspordi ja impordiga seotud kaubamaht ulatus ligi 50%-ni. Sadam teeb aktiivselt koostööd kaubaoperaatoritega ja teiste logistikaahela osalistega, leidmaks uusi kaubavoogusid ning siht- ja lähteriike. Lisaks otsitakse võimalusi sadama kaudu liikuvale kaubale suurema lisandväärtuse andmiseks sadamale kuuluvate tööstuspargi alade kasutusse andmise kaudu. Suurenevad ro-ro (veerem) ja konteinerkaupade mahud loovad lisavõimalusi kaubavedudeks põhja-lõuna- ning lääne-ida-suunal.

Tallinna Sadam osutab oma tütarettevõtjate kaudu riigile üleveoteenust viie reisiparvlaevaga kahel liinil (mandri ja Saaremaa ning Hiiumaa vahel) ja jäämurdeteenust talvisel hooajal multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica.

Kinnisvara ärivaldkond on veel suures osas ettevalmistusfaasis. Muuga tööstuspargis on detailplaneering kehtestatud ja Tallinna Sadam tegeleb aktiivselt müügitööga, et leida kliente vabadele tööstuspargi kruntidele. Paldiski tööstuspargi alade detailplaneeringu protsess veel kestab ja loodetavasti kehtestatakse detailplaneering 2018. aasta lõpuks. Teiste strateegiliste algatuste seas kaalub Tallinna Sadam võimalust arendada kinnisvara Vanasadama piirkonnas Tallinna kesklinnas, mille kinnistute detailplaneerimise protsess on osaliselt alanud ja osaliselt algatamisel, kuid kestab veel hinnanguliselt järgmised kolm kuni viis aastat.

Meie visioonis kesksena sõnastatud eesmärk olla “uuendusmeelseim” pole mitte pelgalt sõnakõlks, vaid meie äritegevuse A&O. Tallinna Sadamal käib pidev võistlus konkurentidega ja edu valemiks saab siin olla vaid eristumine – peame olema kiiremad, paindlikumad ja pakkuma parimat teenust.

Oleme logistikasektori uuenduste eestvedajana ja Põhja-Euroopa neljanda sadamana reisijate teenindamises lükanud käima mitmeid suuremahulisi projekte, nagu logistikaahela digitaliseerimine, reisiterminalide uuendamine ja Targa Sadama liiklusjuhtimissüsteem Vanasadamas, automaatsildumine laevadele ning tark ja keskkonnasõbralik kruiisiterminal. Keskendume liini- ja kruiisireisijate valdkonna kasvule, laevanduses teenuse kvaliteedile, kaubavedudes lisandväärtuse loomisele ja põhja-lõuna-suunalistele kaubavedudele ning Vanasadamas kinnisvara arendusele.

Meie strateegia nurgakivideks on: