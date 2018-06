Kalevi Panorama sõlmis aknatootjaga Rekman 2,6-miljonilise lepingu

15. juuni 2018, 12:30

Aknatootja Rekman OÜ ja Tallinna kesklinna ühe eksklusiivsema kortermajade projekti Kalevi Panorama arendaja Tycoon OÜ sõlmisid juuni alguses 2,6 miljoni euro suuruse lepingu. Lepingu kohaselt tarnib Rekman Kalevi staadioni vahetusse lähedusse kerkivatele 14-korruselistele kolmiktornidele uudsed innovatiivsed puit-alumiiniumaknad.

Rekman OÜ müügidirektori Danel Hirbaumi sõnul on ettevõtte jaoks tegemist suure töövõiduga, mille nimel sai tehtud palju tööd ja nähtud palju vaeva. „Põhiline töö ja väljakutse seisab tegelikult küll veel ees, kuid üks oluline etapp on läbitud: tehing on sõlmitud ja kinnitatud!”



Kuigi tegu on omajagu keeruka objektiga, ei pelga Rekman väljakutseid ja meeskond suudab projekti kindlasti tähtajaks ja edukalt lõpule viia. Kalevi Panorama on kolmest korruselamust koosnev kompleks, mis valmib 2019. aasta lõpuks. Maja planeering tuleb funktsionaalne, sest kõikides korterites on ette nähtud ka eraldi ruumid garderoobidele, iga korteri juurde kuulub panipaik ja parkimiskohad asuvad turvalises maa-aluses parklas. Kõrgtehnoloogiline ja energiasäästlik targa maja lahendus tagab madalad kommunaalmaksed ning siin on oma osa ka Rekmanil, kelle puit-alumiiniumaknad on väga energiatõhusad.



Rekmani väljakutset aitavad realiseerida aknatehase digitaliseerituse kasv ja uuenenud seadmed, tänu millele on kasvanud ettevõtte efektiivsus ning tagatakse parim kvaliteet. Pidevalt tehakse aktiivset arendustööd uute innovatiivsete toodete väljatöötamisel.