Nordlin ehitab muusika- ja teatriakadeemiale regiooni parima kontserdisaali

Uus saalikompleks parandab hüppeliselt tudengite õpikeskkonda

Ivari Ilja sõnul maailmas naljalt korraliku saalita muusikakõrgkooli ei leia, selles mõttes oli EMTA aastakümneid erandlikus, nukras olukorras. Sümfooniaorkestril polnud võimalik harjutada normaalses akustilises keskkonnas ning esinemisteks tuli üürida erinevaid saale. Üliõpilased ei saanud testida oma oskusi ja võimeid päris kontserdisaali tingimustes, mis just ei suurenda nende konkurentsi- ja läbilöögivõimet. Samuti ei saanud akadeemia korraldada ühtegi suuremat üritust oma majas jne.

„Loetelu kõigest sellest, mida me ei saanud ja varsti hakkame saama teha, võiks veel pikalt jätkata. Peamine on see, et see saalikompleks tuleb ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. sünnipäeva tähistame oma majas,” ütleb Ilja ja lisab, et uus saalikompleks parandab hüppeliselt üliõpilaste loomingulisi võimalusi ja õpikeskkonda.

Tekivad täiesti uued võimalused erinevatele loomingulistele projektidele: muusika, teater, erinevad žanriteülesed ja innovatiivsed ettevõtmised ning kõigest sellest hakkab osa saama ka laiem kultuurihuviline publik. Juurdeehitis saab nimeks kontserdi- ja teatrimaja. Kõrgkoolil on kindel soov uute võimaluste kaudu viia end lähemale inimestele ning olla üks vaimseid tõmbekeskusi.

EMTA saalikompleksi projekteeris AS Resand. Hoone arhitektid on Toivo Tammik ja Mart Rõuk arhitektuuribüroost Ansambel, saalide sisearhitektuuri autor Aivar Oja FraDisain OÜst. Akustikaprojekti tegi Linda Madalik koostöös Taani akustikabürooga Gade & Mortensen Akustik. Omanikujärelevalvet teeb Tallinna Linnaehituse AS. Saalikompleksi ehitust rahastavad Eesti Kultuurkapital, Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja EMTA.