Klient: enne Fleepi lonkas meie ettevõtte infovahetus kahte jalga

Lisaks on Adduco kolinud Fleepi dokumentide edastamise. „Näiteks on vaja rahvusvahelistel kolimistel alati kirjutada kolijatele kaasa detailne juhend. Varasemalt saatsime selleks kolijatele e-kirjaga faili, kuid nüüd saab juhendi kirjutada Fleepi ja selle kergesti ühises vestluses ära “pin’ida”. Kõik selle kolimisega seotud isikud saavad andmetega koheselt tutvuda ning ühises kohas tagasisidet anda. Välditakse samade küsimuste küsimist ja info “toppama jäämist” ning samuti lepitakse seal kokku järgmine kohtumisaeg ja -koht, mis varem käis telefonitsi või sõnumite teel.”

Aivar Kisel tunnistab, et enne Fleepi kasutuselevõtmist lonkas ettevõtte infovahetus kahte jalga: e-kirjade saatmine oli keerukas, aeganõudev ja kontrollimatu, telefoni teel saadud info osas polnud kindel, kas kõik jäi meelde ning teised suhtluskeskkonnad tundusid töövestlusteks liiga privaatsed.

Üle aasta Fleepi kasutanud tehnoloogiaettevõtte Ridango tegevjuht Erki Lipre peab oluliseks ka asjaolu, et administratiivne kontroll Fleep for Business’iga annab kindluse, et keegi kogemata konfidentsiaalsetesse vestlustesse väliseid inimesi ei lisa ning et kogu vestluste ajalugu on ettevõtte kontrolli all.