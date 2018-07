INTRAC Eesti sisenes jõuliselt põllumajandustehnikasektorisse

20. juuli 2018, 09:06

Tuntud ehitus- ja metsatehnikamüüja INTRAC Eesti AS sisenes 2016. aastal põllumajandusmasinate turule ning on põllumajandusseadmete valikut jõuliselt laiendamas. Ettevõtte portfellis on Massey Fergusoni traktorid, kombainid ja frontaallaadurid, Dal-bo põllurullid ning Kongskilde mullaharimisseadmed. Uudisena on lisandunud ka heinatehnika ja söödamikserid.

„Oleme tänaseks toimetanud põllumajanduses juba kaks aastat. Võime tõdeda, et kuigi konkurents selles sektoris on väga tugev, on meis potentsiaali pakkuda nii traktoreid kui ka lisandväärtust erinevate põlluharimisseadmete näol. Tänavu oleme esimese poolaastaga teinud terve eelmise aasta käibe, mis näitab, et põllumehed on hakanud meid usaldama,” räägib INTRAC juhatuse esimees Tanel Teimann. Ettevõtte sisenemine põllumajandusvaldkonda sai alguse Massey Fergusoni traktoritest, kui tehas valis nad enda esindajaks Eestis. Müües aga traktoreid, on mõistlik ja põllumehe jaoks mugav, kui lisaks pakub sama partner ka muid seadmeid, leiab ettevõtte põllumajandustehnika tootejuht Tarmo Heidemann. Massey Fergusoni traktoreid müüb INTRAC Eesti võimsusevahemikus 75–400 hobujõudu. Traktoritele on mugav ja lihtne liita juurde erinevat mullaharimistehnikat. Müüduimad on Dal-bo põllurullid, millega rullitakse põldu nii kevad- kui ka sügiskülvi korral. Dalbo põllurulle on mõõdus 4,5–24,3 meetrit.

„Valikus on nii silerullid kui rihvelrullid. Silerull on mõeldud rohkem heinamaade rullimiseks ja ketastega rull põllumaadele, kuid kasutusviise on erinevaid,” täpsustab Heidemann. „Dal-bo rullide plussideks on lihtne ülesehitus ning tugev kvaliteet. Oleme aru saanud, et põllumees ei otsi kergemaks tööks keerulist seadeldist, vaid hindab lihtsaid tooteid.” Dal-bo kvaliteedis saab tõesti kindel olla, sest ketastele annab tehas 6-aastase ja raamidele 3-aastase garantii. Lisaks müüb INTRAC ka Kongskilde mullaharimisseadmeid. Väga tugev tootegrupp on Kongskilde puhul just adrad – tootevalikus on nii rippes-, järelveetav- kui ka pöördader, mis on varustatud hüdrauliliste kivikaitsmetega.

