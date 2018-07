Tänapäevased videokonverentsilahendused aitavad kaasa tööaja efektiivsemale kasutusele

Tehnoloogia headuse määrab kvaliteedi kõrval kasutajamugavus

Cisco pöörab suurt tähelepanu lõppkasutajate kasutajamugavusele ning nende seadmed paistavad silma läbimõeldud disaini poolest. Kasutajamugavus tuleneb lihtsusest: seadmetel on nuppude ja juhtmete hulk viidud miinimumini ning menüü on üles ehitatud nii loogiliselt, et selle kasutamiseks ei vaja inimesed spetsiaalset koolitust. Seejuures on tegemist väga võimekate seadmetega, mis võivad toetada HD -resolutsioonis sadade ühenduste üheaegset konverentsi!

Atea Eesti on Cisco videokonverentsisüsteeme paigaldanud üle Eesti nii eraettevõtetele kui ka riigisektori asustusele. Näitena võib tuua Sihtasutuse Innove ja ministeeriumide ühishoone, kus riigihanke tulemusena kasutatakse samuti Cisco lahendusi. „Eesti riigiasutused hoiavad end kaasaegsena, mis teeb suurt rõõmu, sest innovaatiline tehnoloogia aitab kaasa tööaja efektiivsele kasutusele ning paremate töötulemuste saavutamisele. Innove on kasutanud lahendust juba neli aastat, mis näitab süsteemi stabiilsust ning kasutajamugavust,” märgib Hajenko. Kui suurematele ettevõtetele paigaldab Atea konverentsilahenduseks serveri, siis väiksematele piisab enamasti pisemast ja lihtsamast pilvelahendusest. Seda, mis seade ettevõttele kõige paremini sobib, saab teada konsulteerides Atea spetsialistidega, kes oskavad soovitada konkreetsetele vajadustele vastavaid tooteid ja teenuseid. Lisa info: www.atea.ee