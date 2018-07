Kasvavas infomüras tõuseb välireklaam edukamalt esile

23. juuli 2018, 14:12

Tänaseks on veebireklaami edu kuulutanud enamik turunduseksperte. Röövellikult trükireklaamilt tulusid võtnud veebireklaam upub aga suurde infomürasse. Tänu sellele elab uut tõusu läbi välireklaam, kus on toimumas mitmed innovaatilised arengud.

Välireklaami edu on erilahendustes

Rescovali juhi sõnul ongi välireklaami edu täna erilahendustes, millest levinuimad on reklaamtreileritel olevad välireklaamid. Reklaamtreilereid saab kasutada ootamatutes kohtades – nii ei teki inimestel tüdimust pidevalt samas kohas seisva reklaamtulba suunast, mis lõpuks sulandubki linnapilti.

Varem saatis erilahendustel põhinevaid välireklaame kvaliteedimured: antud tüüpi reklaamid ei olnud valgustatud ning nii said reklaamid sageli tuule tõttu kahjustada.

Ettevõte pööras antud mured aga arengueesmärkideks, tuues turule moodul-reklaamtreilerid. Need peavad Metsoja kinnitusel hästi vastu ka meie põhjamaistele tuultele-tormidele. „Saame anda oma treileritele paigaldusgarantii. Meie reklaamtreileritel on ka valgustuse võimalus, tänu millele on reklaamid nähtavad ka ööpimeduses. Lisaks on võimalik omavahel kaks reklaamtreilerit kokku monteerides luua 12 meetri laiuseid välimeediapindu. Moodultreilereid saab uudse lahendusena ühendada ka neljast küljest vaadeldavaks ja pealt kaetavaks nii-öelda kuubikuks või kolmnurgaks.”

„Loodame, et uus lahendus paneb klientide ideed tõeliselt lendama, sest võimalusi mastaapsetele, ent samas kerge vaevaga rajatavatele välimeediapindadele on rohkelt,” lubas ta.

Rescoval keskendub tootearenduses uuenduslikkusele, et Eesti ja ka lähiriikide tarbijaid haaraks huvitavad ning kordumatud sõnumid välimeediapindadel. „Veebireklaam on küll tulnud, et jääda, ent me oleme aina enam väsinud kogu sellest inforohkusest, sundides end rohkem aega kulutama meelepärase leidmiseks. Nüüdsed moodul-reklaamtreilerid saavad olla oodatud platvorm Eesti kaupmeestele, kes võrdväärselt huvitaval viisil Eesti elanikele kodumaiseid häid kaupu ja teenuseid tutvustaksid,” usub Metsaoja.