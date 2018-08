Jalgpallur Joel Lindpere hakkas golfariks

21. august 2018, 15:34

Hiljutine profijalgpallur ja tänane jalgpallitreener Joel Lindpere vahetas pärast vigastust jalgpallimängu golfi vastu ja ei kahetse. Sõpradega värskes õhus veedetud aeg on tema sõnul lõbus ja golfimängust saadav hasart on vaat et suuremgi kui jalgpalli oma. Samuti ei ole mingil juhul tegu laiskleva mõnulemisega, sest üks golfiring tähendab 15 000 kõnnitud sammu ja 2000 põletatud kalorit.

"Lapsevanemana öeldes on golf minu perele odavam kui jalgpall," vastab ta küsimusele, kes golfi mängivad ainult rikkad ja ilusad. Kui jalgpalli jaoks tuleb lastele tihti osta uusi 300euroseid jalatseid, siis golfiga kaasnevad kulud on sellega võrreldes minimaalsed, lisab ta.