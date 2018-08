Õhutihe ehitamine tõstab Eestis kopsuvähki haigestumise riski

31. august 2018, 09:28

Radoon on looduslik radioaktiivne gaas, mida peetakse suurimaks hingamisteede ja kopsuvähi tekitajaks maailmas. Eesti on teiste Euroopa riikidega võrreldes radoonisisalduselt maapinnas esimeste hulgas, mis tähendab, et meil peaks pöörama radooni ohtudele ja inimeste kaitsmisele eriti suurt rõhku.

Radoonitõrjekeskus (Tulelaev OÜ) on radooni mõõtmise ja tõrje ekspert. Ettevõte pakub konsultatsioone nii valmivate kui ka valmisolevate hoonete radooni probleemidele. Ettevõtte mõõtmistööde spetsialistid on läbinud vastava koolituse, töödele kehtib garantii ning välja antakse riiklikult kehtestatud juhendile sobivaid aruandeid hoone radoonikindluse kohta. 2006. aastal loodud Radoonitõrjekeskuse eksperdid teevad tihedat koostööd projekteerijate, ehitajate ja arendajatega radoonikindlate hoonete rajamiseks ning TTÜ teadlaste, keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ja omavalitsustega radooni ohtude vältimise ennetamiseks.

„Kui hoone on õhutihe ja ei ole radooni vastu kaitstud, tõmbab maja ise radooni pinnasest siseruumidesse nagu korsten. Et seda vältida, tuleks juba enne projekteerimise algust teha pinnasemõõtmised ja vajadusel arvestada hoone projektis radoonikaitse abinõudega,“ ütleb Jõgi.

„Kui energiasäästlikku ehitamist on meil propageeritud juba aastakümneid, siis radooni teemasse ei olda ikka veel nii põhjalikult süvenetud,“ ütleb Radoonitõrjekeskuse (Tulelaev OÜ) projektijuht Ilmar Jõgi murelikult ja lisab, et täna ehitatavate uute majade juures on energiatõhususe peamine nõue õhutihe ehitamine, aga just puudulik õhuvahetus talviti loob radioaktiivsele gaasile radoon ideaalsed tingimused siseruumidesse kogunemiseks ja inimeste kopsudesse jõudmiseks. Radooni kantserogeenne mõju avaldub enim siis, kui inimene puutub selle radioaktiivse gaasiga kokku pikka aega.

Radoonitõrjekeskus (Tulelaev OÜ) on radooni mõõtmise ja tõrje ekspert. Ettevõte pakub konsultatsioone nii valmivate kui ka valmisolevate hoonete radooni probleemidele. Ettevõtte mõõtmistööde spetsialistid on läbinud vastava koolituse, töödele kehtib garantii ning välja antakse riiklikult kehtestatud juhendile sobivaid aruandeid hoone radoonikindluse kohta. 2006. aastal loodud Radoonitõrjekeskuse eksperdid teevad tihedat koostööd projekteerijate, ehitajate ja arendajatega radoonikindlate hoonete rajamiseks ning TTÜ teadlaste, keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ja omavalitsustega radooni ohtude vältimise ennetamiseks.

Kohe jõustub sisekliima määrus. Oluline muutus omavalitsustele ja tööandjatele! Suur ja otsustav samm radooniteema teadvustamisel Eestis astuti 6. augustil 2018 keskkonnaministri määrusega, mille kohaselt peavad hiljemalt 1. juuliks 2023 37 Eesti omavalitsustes tegutsevad tööandjad mõõtma ära radoonitaseme tööruumides. Kui see on lubatust kõrgem, tuleb neil õhus olevat radoonitaset töötajate tervise huvides vähendada.

Radoonitõrjekeskuse spetsialistid töötavad iga päev selle nimel, et omavalitsused, projekteerijad, tellijad ja ehitajad, kelle tööülesannete täitmise tulemusena uus hoone püsti saab, saaksid aru, mida see radioaktiivne gaas endast kujutab ja tegutseksid radooniriski minimaliseerimise nimel. Radoonikaitse nimel peavad tegema kõik rohkem koostööd.

„Radioaktiivse gaasi radooni mõju on pikaajaline ning inimese organismile võib see mõjuda väga halvasti. Selge on aga see, et vähki ei soovi haigestuda keegi, kuid paraku on just radoon suitsetamise järel üks põhilistest kopsuvähi tekitajatest,” räägib Jõgi.

Arenenud riikides on radooni piirsisaldus hoonetes normeeritud ja elanike radooni eest kaitsmine on reguleeritud riiklikul tasemel. Kõik pooled on teadlikud radooni ohtudest ning nende vältimise abinõudest.

Eestis on ametkonnad samuti pikemat aega asjakohast regulatsiooni arendanud. Välja on antud standard radooniohutute hoonete ehitamiseks (EVS 840:2017. Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes) ja juhend (RAM 2016) radooni mõõtmiseks pinnasest ja siseruumidest.