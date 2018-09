Kingspani uus „sandwich”-paneel on senistest PIR paneelidest 20% parema soojapidavusega

Nordeconi kontserni kuuluv ehitusettevõte Nordecon Betoon (NOBE) ehitas eelmisel aastal Tallinna lennujaama külje alla OÜ Monik tootmishoone, mille hoone soojustamiseks kasutati täiesti uut tüüpi, teistest samalaadsetest ligi 20% parema soojapidavusega „sandwich”-paneeli. Kiitvaid sõnu uue ehitusmaterjali kohta jagub ka Hausers Ehituse OÜ objektijuhil.

Uudsete paneelide peamine väärtus seisneb aga nende soojapidavuses, tänu millele säästab hoone omanik küttekuludelt planeeritust oluliselt rohkem, kui algses projektis oli planeeritud.

Ka ehitajate vaates on QuadCore™ kasutamine lihtne ja mugav, sest tegu oli küll uudse tootega, kuid samas oma olemuselt tuttava „sandwich“-paneeliga. „Ei ole sisuliselt vahet, milliseid paneele me oma töös kasutame, sest alati on vaja kõik sõlmed ja muu vastavalt tootja poolt kirjeldatud juhistele lahendada,” lisab Nigols.

Hausers Ehitus OÜ objektijuht Mikk Oblikas oli Kingspani teisi tooteid kasutanud ka varem, aga kokkupuude Quad­Core™ paneelidega oli esmakordselt 2017. aastal Peetris Sinilille tee 6 asuva stockoffice-tüüpi laohoone ehitamisel.

„Valikus oli võrdlemisi palju erinevaid paneele, aga QuadCore™ puhul sai määravaks peamiselt kaks argumenti. Esmalt on kõnealuse paneeli soojusjuhtivus märksa parem, kui analoogse paksusega alternatiividel. Tänu sellele hoiab hoone omanik talviti küttekuludelt kokku olulise summa. Teiseks põhjuseks, mis on oluline aspekt arvatavasti kõigile ehitusfirmadele, oli toote maksumus. Lisaks eespool mainitule tasub ära märkida ka fakt, et soojusjuhtivuse parema arvulise näitaja tõttu on võimalik projekteerida õhem sein kui teise muu materjaliga ning seeläbi saab suure hoone puhul võita ka ruumide pindalalt,” räägib Oblikas.

Ta lisab, et uue paneeli paigaldus oli üldjoontes tavapärane ja midagi eriskummalist ei täheldanud, aga siiski on õhemat ja seetõttu ka kergemat paneeli veidi lihtsam paigaldada. „Minu kui peatöövõtja objektijuhi hinnangul toimis paigaldus lihtsalt ning kiiresti. Seda, kui palju materjali valik ennast ajas õigustab ja hoone küttekuludelt kokkuhoidu tuleb, näeb tellija siis, kui hoone on olnud mõnda aega ekspluatatsioonis.”