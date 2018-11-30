Магазины Isku предлагают множество практичных и многофункциональных акустических решений, которые помогут заглушить неприятный шум на работе, в школе и общественном пространстве. Foto: Isku

Как заглушить шум в офисе?

Мы все в той или иной степени сталкиваемся с тем, что шум, окружающий нас в школе или на работе, мешает сосредоточиться, приводит к стрессу, в худшем случае к мигрени и ухудшению слуха. Неприятные звуки помогут смягчить акустические изделия, которые сегодня широко представлены на рынке.

Поглощающие шум акустические панели можно интегрировать в интерьер, например, как потолочные светильники, напольные покрытия, оптимизировав тем самым использование пространства. Акустические изделия можно использовать как элемент интерьера, чтобы привнести цветовых пятен, сделать помещение более радостным.

В отделе офисной и школьной мебели в магазине Isku можно найти множество практичных и многофункциональных акустических решений, которые поглотят неприятный шум дома и в общественном пространстве.

С чего начинать?

По словам специалиста по продажам Isku Baltics OÜ Анники Кангур, прежде всего, следует выяснить, для чего помещение используется, и только затем начать выбирать акустические изделия. "Например, для школы важно, чтобы в классе не возникало эхо, и дети слышали, что говорит учитель", - отметила Кангур, добавив, что для этого необходимы шумопоглощающие акустические элементы.

Об акустических решениях стоит подумать на этапе разработки дизайна помещения, поскольку позднее проблему будет решить намного дороже, продолжила Кангур. Существует простое правило: чем выше уровень шума непосредственно в помещении, тем больше шума должно поглощать акустическое решение.

Что выбрать?

На рынке предлагается широкий выбор акустических изделий. Для снижения шума можно использовать, например, стеновые и подвесные панели и специальные ковровые покрытия, а также панели-перегородки. Различные панели неизбежны, если офис представляет собой один большой бетонный атриум, где любой вздох отдается эхом. Количество панелей рассчитают и их расположение в помещении определят дизайнеры.

В магазинах Isku вы найдете также акустические перегородки на колесах, которые можно без проблем передвигать с одного места на другое и которые кроме шумопоглощения выполняют другие функции. Например, эти перегородки можно использовать как информационные доски или ими можно отделять одно рабочее место от другого.

Если вам необходимо полное шумопоглощение, то лучшим выбором станут акустические кабинв, но мы предлагаем также кабины без дверей. Об акустических кабинах Framery вы можете прочитать здесь.

Шумопоглощающие лампы из войлока от Isku - это хороший пример того, как мебель можно незаметно заставить работать на себя.

Практичные пуфы-подушки Mukula привнесут в детскую красок и радости. Foto: Isku

Если время для игр прошло, то пуфы-подушки Mukula можно прикрепить к стене. Foto: Isku

Пуфы-подушки Mukula крепятся к стене при помощи магнитов Foto: Isku

При помощи акустических элементов можно привнести в помещение красоту и яркость. Например, разноцветные акустические облака на потолке и декоративные подушки на стенах помогут сделать детские комнаты более уютными и мягкими. Практичные пуфы-подушки Mukula, которые можно при помощи магнитных держателей крепить на стены, привлекают взгляд. Подушки-пуфы могут быть разного цвета, размера и разной формы.Поскольку любой текстиль поглощает шум, то, в зависимости от помещения, для поглощения шума может быть достаточно диванов и кресел с очень высокими спинками и боками. Все зависит от того, какую зону тишины панируется создать.

Современные комбинируемые модульные диваны серии Isku Kaari выделяются элегантным дизайном. Их можно использовать в офисах с открытой планировкой, создавая разные приватные пространства для работы или просто уединения. Также они великолепно подойдут для фойе школ или помещений, где проводится групповая работа.При помощи диванов Kaari можно создавать также спокойные, закрытые группы или длинные формы, комбинируя прямые и изогнутые элементы. Изогнутые элементы могут быть вогнутыми и выгнутыми, а также это могут быть спинки или перегородки.

Из модулей Isku Kaarш можно составлять разные группы, например, в фойе школы или в помещениях для групповой работы. Foto: Isku

При помощи диванов Kaari можно создавать также спокойные, закрытые группы или длинные формы, комбинируя прямые и изогнутые элементы. Foto: Isku

Inkoo Pro High дополняет линейку диванов Inkoo Pro, созданную Илари Яаскеляйненом. Экстра высокая спинка и подлокотники дивана Inkoo Pro High обеспечивают приватность в залах ожидания, фойе и на рабочем месте. Помимо этого между двумя диванами можно использовать соединительную перегородку Inkoo Pro High, создавая тем самым уединенное и приятное место для проведения непродолжительных собраний или телефонного разговора в спокойной обстановке.

Экстра высокая спинка и подлокотники дивана Inkoo Pro High обеспечивают приватность в залах ожидания, фойе и на рабочем месте. Foto: Isku

Inkoo Pro High великолепно подойдет для приемных покоев и фойе больницы. Foto: Isku

Дополнительно об акустических изделиях Isku можно прочитать здесь.

В ISKU теперь постоянно разумные цены на все товары!

Постоянно разумные цены и выход из системы распродаж позволят приобрести дорогие товары ISKU по разумным ценам и обставить дом или квартиру качественной мебелью, поскольку при скидке в 40% доступнее станут именно самые дорогие товары.

Разумнее покупать больше!

• если сумма покупки превышает 700 евро, дополнительная скидка составит 5%

• если сумма покупки превышает 1200 евро, дополнительная скидка составит 10%

• если сумма покупки превышает 2000 евро, дополнительная скидка составит 15%

• если сумма покупки превышает 10 000 евро, дополнительная скидка составит 20%