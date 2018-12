Kuidas vähendada ajakulu andmete kogumisele ja lihtsustada nende haldust?

Ettevõtted kasvavad kiirelt ning mida kiirem on areng, seda enam andmeid tekib. Mida enam tekib andmeid, seda raskem on sissevoogavas infos orienteeruda. Siin aitab vaid üks korralik ning süstemaatiline andmete kogumine ja haldamine! Tööaja mõõtmise mobiilne abimees Terake annab võimaluse ettevõtjal keskenduda oma põhitegevusele – äri juhtimisele.

„Oleme loonud unikaalse abimehe tööaja ja -vahendite kasutuse korraldamiseks ja mõõtmiseks. Lisaks on tänu Terakesele oluliselt kiirem aruandluste tegemine. Lahendusel on mugav mobiilirakendus, mis sobib neile ettevõtetele, kus töö iseloom nõuab pidevat liikumist ja töö on tihedalt seotud seadmete ning masinatega,” tutvustab Terake.ee asutaja ja juht Karel Kuningas.

Kui paljud programmid on üles ehitatud täpselt vaid ühe valdkonna jaoks, siis Terakese unikaalsus seisneb tema sobivuses erineva spetsiifikaga ettevõtetele.

Kasutades nutitelefoni ning tänapäevast tehnoloogiat on teil võimalik registreerida töötunnid, kulunud materjalid ja läbitud objektid vaid mõne nupuvajutusega! Nii on tunduvalt lihtsam ja kiirem teha tehtud tööde kokkuvõtteid ning mõõta ressursside kasutamist. Terake on kiire, lihtne ja täpne tööaja mõõtmise abimees, mis hoiab ettevõtte kulud kontrolli all, aidates säästa kulusid masinapargile, seadmetele, tarvikutele, materjalidele ja tööajale.

Sobib kasutamiseks nii teeninduses, tootmises kui ka põllul

Koostöös põllumajandustootjatega välja töötatud on Terake põllul asendamatuks abimeheks: info sisestatakse reaalajas otse programmi, mis annab kõige täpsema ja vahetuma informatsiooni kõigest toimuvast. Teenindusettevõtetest kasutavad lahendust meelsasti nii kokad köögis, klienditeenindajad saalis kui ka puhastusteeninduse pakkujad. Eesmärgiks on omada ülevaadet töötajate töötundidest ja võimalus koostada lihtsa vaevaga järgmise kuu graafikud.

Teenindajal jääb ära pidev tunnilehtede kirjutamine ning tööandjal töötajate tundide kokkuarvutamine, kogu tegevus programmis toimub reaalajas. Nii on tööandjal/juhatajal koheselt ülevaade tehtud töödest ning sellele kulunud ajast. Lisaks saab tänu Terakesele selge ülevaate, kui palju aega kulub ürituste ettevalmistamiseks ja igapäevasteks koristustöödeks enne toidukoha, kaupluse või salongi avamist, inventuurideks jne.

Kui ettevõtte tööiseloom nõuab pidevat liikumist ja töö on tihedalt seotud seadmete ning masinatega, on kasulik installida nutiseadmesse mobiilirakendus, mida kasutades saab registreerida töötunnid, kulunud materjalid ja läbitud objektid vaid nupuvajutusega. Tänu sellele on palju lihtsam ja kiirem mõõta ressursside kasutamist, arvutada palku ja analüüsida kõiki andmeid nii reaalajas kui ka hiljem vastavalt soovile nädala, kuu või aasta kaupa.

Foto: Terake

Moodulid sisaldavad kõike infotöötlemiseks vajalikku

Töötamise mooduli alla kuuluvad reaalaja info, detailvaade, kinnitamisvaade, aruandevaade, statistikavaade ja kaardivaade funktsioonid.

Planeerimise moodulis on kalendrivaade ja nimekirjavaade.

Aruannete moodulis on materjalikulud, silo transport, transport, kütuse tankimine, perioodide võrdlus ja minu aruanded.

Adminni ehk halduse moodulis olevad funktsioonid on administraatori koondleht, töötajad, integratsioonid, tehtud tööd, kütuse tankimised ja transport.

Põllumoodulis on põlluraamatu, põldude administreerimise, impordi, viljavahelduse ja planeerimise funktsioonid.

Foto: Terake

Miks võtta kasutusele tööajaarvestuse lahendus Terake?

• Paraneb töökeskkonna distsipliin

• Tööajaarvestus muutub automaatseks

• Rahaline kokkuhoid täpse tööaja- ja palgaarvestuse abil

• Reaalajas informatsioon töötajate saabumiste ja lahkumiste kohta

• Kaob tunnilehtedega seotud aeganõudev paberimajandus