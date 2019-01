Lipuvabrik: meie jaoks on oluline, et Eesti lipud valmivad Eestis

Omaaegsest kunstikombinaadist ARS sirgunud Eesti vanim ja suurim liputootja Lipuvabrik tähistab tänavu juba 25. tegevusaastat. Aastate jooksul kümneid tuhandeid lippe valmistanud ettevõte peab oma töös tähtsaks eestimeelsust, seetõttu valmib suurem osa vabriku toodangust endiselt kohalike meistrite käe all.

"Võime oma toodetele julgelt kirjutada valmistaja, mitte aga maaletooja või müüja. Muidugi on aasta-aastalt keerulisem rinda pista mujalt tuleva odava masstoodanguga, kuid meie jaoks on oluline esmajärjekorras anda tööd meie enda Eesti inimestele. Ainult nii saame lõpuni kindlad olla kvaliteedis, sest oma inimesed alt ei vea. Meie inimesed on meie suurim väärtus, anname tööd ja maksame makse Eestis," ütleb Lipuvabriku tegevjuht Karina Tõeleid, kelle sõnul töötab praegusel hetkel vabrikus 20 inimest, nende hulgas on ka osalise töövõimega inimesi.

Mullu veebruaris seisid eestimaalased Lipuvabriku poes lausa järjekorras

Tõeleid nendib, et ettevõtte panus lipukultuuri arengusse Eestis nende aastate jooksul pole jäänud sugugi väikeseks. Rahvuslippude kõrghetk oli kindlasti EV100 tähistamine eelmisel aastal. Tundub, et siis soetasid lipu lõpuks kõik kaasmaalased ja mõni isegi mitu! Nii kui veebruaris tulid telesse reklaamid "Hakkame sättima!", tõusis Eesti rahvas püsti ja asus tegudele. "Meie poes seisti veebruaris lippude soetamiseks lausa järjekorras! Lipud läksid kaubaks sõna otseses mõttes soojalt, otse triikraua alt!”

Tõeleiu sõnul on ta rõõmus, et aina enam tellitakse ka logolippe ja oma lipu heiskamine on saanud ettevõtetes auasjaks. Põnevad on ajad riigisektoris, sest nii palju uusi omavalitsuste lippe pole ilmselt Eestimaal ammu sündinud kui viimastel aastatel pärast haldusreformi. Ja samuti tellitakse aina enam ka pulmalippe.

"Inimesed hindavad järjest enam terviklahendusi ja mugavustooteid, näiteks kui veel viis aastat tagasi müüsime lihtsalt lipumaste, siis nüüd on ülekaalus terviklahendus ehk mast-transport-paigaldus koos. Ka majalipu valmiskomplektid "Heiska kohe!" on oma niši leidnud,” räägib Tõeleid. Ja Lipuvabriku e-lipupood on Eesti ainus, kust tellitud lipu või liputarviku saab enamasti kätte juba järgmisel päeval.

"Kuna meil on ainsana kogu regioonis, sealhulgas Põhjamaades, säilinud oskused ja teadmised keeruliste aplikatsioontehnikas käsitöölippude valmistamiseks, on neist saanud meie tõusvas trendis ekspordiartikkel," tõdeb Tõeleid.

Innovatsioon ja uued tehnoloogiad lipumaailmas

Innovatsioon ja uued tehnoloogiad on viimastel aastatel jõudnud ka lipumaailma, näiteks pakub Lipuvabrik rebenemiskindlat lipukangast ja isepöörlevat majalipuvarrast. Hetkel käib koostöös pikaajaliste klientidega "sõlmevabade" vimplite väljatöötamine – kellel see mure olnud, teab millest jutt. Esimesed prototüübid juba lehvivad. Lisaks pakutakse trükiteenust erinevatele kangastele ja koostööd tehakse disainerite, moeloojate ning kunstnikega. Vabrikus on valminud nii mõnegi moekollektsiooni kangad, põnevad sisustustekstiilid ja huvitavad kunstiprojektid.

Põnevaid väljakutseid on jagunud igasse aastasse, mis on tore, sest nii ei hakka igav ja meel püsib virge! Tõeleid toob esile Eesti Euroopa Liidu eesistumise perioodil lipuehtesse sätitud Kultuurikatla, mille keeruline teostus tundus alguses ilmvõimatu. Samuti valmis möödunud suvel vabrikus läbi aegade suurim Eesti lipp – 284m².

Endiselt valmivad Lipuvabriku tublide meistrite käe ka all unikaalsed, käsitööna õmmeldud pidulikud esinduslipud – Kaitseväe ja Kaitseliidu paraadlipud, erinevate organisatsioonide ja asutuste pidulikud lipud, samuti Eesti Vabariigi Presidendi esinduslipp.

Tule sünnipäevale! Sel aastal tähistab Lipuvabrik esimest korda vabriku ajaloos oma juubelit lahtiste uste päevaga, mis toimub ettevõtte õigel sünnipäeva päeval, 1. märtsil kell 12-16. Suur sünnipäevatort lõigatakse lahti kell 15. Avatud uste päeval saab ringi vaadata Lipupoes, tootmises näidatakse, kuidas valmivad lipud, millised materjalid ja tehnoloogiad on tänapäeval kasutuses, antakse head nõu, mida ja kuidas teha lippude vastupidavuse pikendamiseks ning muidugi jagatakse kingitusi. Lisaks Lipuvabriku sünnipäevale on tänavu mitmeid Eesti ajaloos olulisi tähtpäevi: juunis täitub Eesti lipul 135 aastat, juulis laulupidudel 150 aastat ja augustis saab Balti ketist 30 aastat. Neid tähtpäevi silmas pidades on Lipuvabrikul plaanitud mitmeid toredaid juubeliaasta üllatusi, kuid nende avaldamine jääb suvesse.

Täname kõiki kliente ja koostööpartnereid, kes läbi aastate on olnud ja jäänud meiega!

Teie Lipuvabrik

