L-UKS liuguste ja garderoobikappide tootja: meie töö on leida lahendus klientide murele

L-UKS kaubamärgi all liuguste ja garderoobikappide tootmisega tegelev Structo Industry paneb väga suurt rõhku tootmise automatiseerimisele, et pakkuda oma klientidele parimatest materjalidest valmistatud uusimaid trende. 15 aastaga on oluliselt kasvatatud tootmispinda ja meeskonda, jõudes mullu 4,9 miljoni euro suuruse käibeni. Mis on ettevõtte edu saladus?

L-UKS liuguksed ja garderoobikapid valmivad vastavalt kliendi antud mõõtudele. Tänaseks hõlmavad suure osa toodangust kasvavas trendis olevad hõlmik- ja käändustega garderoobi kapid ning vähesel määral toodetakse ka liugustega klaasvaheseinu büroodele. Ettevõtte sihtgrupiks on disaini ja kvaliteedi osas nõudlikuma maitsega eraisikud, kes soovivad sisustada L-UKS toodetega oma vastvalminud kodu või renoveerida olemasolevat, värskendades interjööri moodsate uste ja kappidega.

"Täna ei otsi inimesed enam pelgalt soodsa hinnaga toodet, vaid lahendust oma vajadustele. Trenditeadlik klient soovib unikaalset toodet, funktsionaalset ja läbimõeldud lahendust, kvaliteetset teenindust ning isiklikku lähenemist,” ütleb Structo Industry tegevjuht Agu Linamägi. "Meie oleme läinud seda teed, et vahetame ja täiendame tihti kollektsioone ning Euroopa erinevate sisustus- ja tehnoloogiamesside uusimad trenditooted ning tehnoloogiad on meie sortimendis üsna ruttu saadaval.”

Trendid: valgustatud kapid, hõlmikuksed ja 3D-materjal

Garderoobikappide uste trend on tema sõnul liikunud käänduste suunas. Kui varem olid need väga populaarsed, siis liuguste tulekuga leidsid need vahepeal vähem kasutust. Uuemaks tooteks ja tõusvaks täheks on aga hõlmikuksed, millisteni väiksemad tootjad veel jõudnud ei ole. Lisaks alumiiniumprofiilidest liugustele on valikus stiililt hoopis teistsugused tooted: puitraamidega liuguksed, mida L-UKS kollektsioonis nimetatakse Paron ja Paron extra ning raamita liuguksed. Kui rääkida materjalidest, kogub üha enam hoogu puidumustri ja ühevärviliste toonide kombineerimine, näiteks pannakse kokku tamme spoon ja grafiithall melamiin. Kõige värskem uudistoode L-UKS valikus on struktuurne, nn 3D-materjal.

"Garderoobifurnituuri kõige uuemad tooted on spetsiaalsed ehete, vööde ja lipsude sahtlid. Mööbliplaatidest riiulite ja seinte vahele paigutatud korvid on garderoobides küll väga levinud, kuid üha enam eelistatakse neid kombineerida pehmelt sulguvate sahtlitega ja muu väljatõmmatava furnituuriga. Sahtlid võivad olla lihtsa sileda esipaneeliga, käepidemega või ilma, raamiga või raamita, erinevatest materjalidest esipaneeliga,” seletab Linamägi.

Kasvav trend on ka valgustuse integreerimine garderoobisüsteemi ja garderoobikappi. Valgusti võib olla paigaldatud kapi lae või riiulite sisse, riidepuutorusse või liuguste ülemist siini varjava iluliistu sisse. Lülituslahenduse saate tellida vastavalt soovile: kas valgustus süttib automaatselt liuguste avamisel või integreeritakse valgustid ruumi tavapärase elektrisüsteemiga ja ühendatakse seinalülitiga või kasutatakse juhtmevaba kaugjuhtimise pulti.

Edu toob pidev automatiseerimine ja avatus uutele tehnoloogiatele

Samal ajal uue tehnoloogia juurutamisega võeti kasutusele tellimuste käsitlemise programm, mis aitas oluliselt kaasa paremale klienditeenindusele ja tootmises olevate tellimuste jälgimisele ning kogu tarneahela juhtimisele.

"Muutsime ka ettevõtte juhtimise struktuuri, mis kindlustaks kõigi valdkondade sujuva ja tulemusliku koostöö. Järgmise etapi alguseks võiks lugeda aastat 2016, kui otsustasime pöörata rohkem tähelepanu automatiseeritud tootmisele, mis kindlustaks stabiilse kvaliteedi ja samal ajal tõstaks tootmise efektiivsust,” sõnab Linamägi.

Tänaseks toimubki suures osas garderoobi kappide tootmine automatiseeritult. See tähendab, et CNC-tööpingi operaator ei pea enam detaili töötlemissse sekkuma ja väheneb tema tegevuse pärast tekkivate vigade võimalus. Konstruktor saadab edasimüüjalt tulnud tellimuse spetsiaalse joonestusprogrammi abil tootmise CAM-tehnikule, kes omakorda saadab tellimuste spetsifikatsioonid tootmise tööpinkidesse tootmiseks. CNC-pingi operaatori ülesandeks on asetada detail tööpinki ning triipkoodi lugeja abil anda tööpingile käsklus töötlemiseks.

"Meie tugevuseks on kindlasti eelkõige motiveeritud ja eesmärkide täitmisele pühendunud meeskond, kes tegutseb organiseeritult ja leiab pidevalt lahendusi olemasolevate süsteemide täiustamiseks. Erineme teistest eritellimusmööbli tootjatest selle poolest, et koos edasimüüjatega on meil välja töötatud toodete kollektsioon, mida saame vastavalt meie tehnoloogilistele võimalustele toota. Samuti valime koos suuremate edasimüüjatega välja materjalid ja aksessuaarid, mida hoiame pidevalt laos, et tootmise tähtajad oleksid võimalikult väikesed,” toob Linamägi välja Structo Industry konkurentsieelised.

Lisaks on ettevõtte tugevuseks ka edasimüüjatele pakutav professionaalne paigaldusteenus, mis lisab heale tootele omalt poolt suure väärtuse. Meeskond on võtnud enda südameasjaks tootmise ja valinud müügitööd tegema eritellimusmööbli müümisele spetsialiseerunud koostööpartnerid, kellega koos toimub ka pidev tootearendus.

"Kui L-UKS on tänaseks Eestis turu liider, siis meie suurim edasimüüja Liuglev Uks OÜ on jaemüüjana omal alal turuliider, müües rohkem kui 50% meie Eesti müügist. Tänu meie viiele suuremale edasimüüjale, kelleks on Koduluks OÜ, Ananke OÜ, Omagarderoob OÜ ja Netiuks OÜ, on meie müük Eestis kasvanud igal aastal ja tänaseks ületanud ekspordi, mis moodustab 40% kogu tootmismahust.”

Kui möödunud aastal ulatus käive 4,9 miljonini, siis järgmise aasta eesmärk on kindlasti ületada viie miljoni piir ja enamgi. Alanud aastal Structo Industryl suuremaid laienemise plaane ei ole, vaid põhieesmärk on tootmise automatiseerimise kaudu tõsta veelgi toodete kvaliteeti ja parandada teenuse kvaliteeti ning tarneaegu. "Seoses tootmismahtude suurenemisega on meie valdkonnas möödapääsmatu kauba valmimise tähtaegade pikenemine. Selle aasta üks põhieesmärke on, et tähtajad ei pikeneks,” nendib Linamägi.

"Üheks selliseks lahenduseks on digitaalne tootmine, mis võimaldaks veelgi täpsemat tarneahela juhtimist. Oleme teinud esimesed sammud spetsiaalselt meie jaoks kirjutatud tellimuste käsitlemise programmi näol, aga siit on võimalik edasi minna kuni tootmise täieliku digitaliseerimiseni!”

Asutamisest reaalsete toodete valmistamiseni jõuti mõne kuuga

Rääkides ajaloost, on Structo Industry saanud alguse Agu Linamägi pikaajalistest kogemustest – ta on töötanud liuguksi ja garderoobikappe tootvates ettevõtetes alates 1996. aastast ja sellest ajast teinud koostööd Soome sama ala ettevõttega OY Stirpe AB. Aastal 2003 tegi Stirpe omanik Stig Björses ettepaneku asutada Eestis ühine tootmisettevõte ning kuna Stirpe poolt oli Soomes turg olemas, siis oli äriplaani koostamine selle võrra lihtsam. Nii saigi 2014. aasta 19. aprillil asutatud ettevõte, mille nimeks sai Structo Industry OÜ. Kohe sama aasta sügisel osteti vana mahajäetud viljahoidla Keila lähedal Leholas, renoveeriti see mõne kuuga ja algaski liuguste tootmine.

Kui alguses oli ettevõttes töötajaid neli ja tootmine toimus 1400 m2 pinnal, siis tänaseks ollakse laienenud samas kohas 60 töötajaga 4600 m² suurusel pinnal kaasaegseks tootmisettevõtteks, mida Eestis tuntakse L-UKS kaubamärgi järgi. Tegevjuht tunnistab, et viieteistkümneaastase ajaloo jooksul on olnud ka raskemaid aegu, aga üldjoontes on ettevõtte areng toimunud stabiilselt. "Sellele on kindlasti kaasa aidanud suhteliselt konservatiivne lähenemine igasugustele muudatustele ja laiendustele ning õnne on olnud kõik tehtud muudatused ja arendused õigesti ajastada. Meie esimene arendus toimus juba aastal 2006, kui emaettevõttele oli selge, et äriplaan toimib ja sai tehtud esimesed investeeringud mööbli tootmiseks, näiteks esimesed CNC-juhtimisega tööpingid ja seadmed.”

Aastal 2009 korrigeeriti olude sunnil müügikanaleid ja registreeriti Eesti turu laiendamise eesmärgil kaubamärk L-UKS. Kuna oli näha, et kaubamärk kogus populaarsust, siis oli õige aeg mõelda tootmise laiendamisele ja järgmine väga oluline arendustegevus toimuski aastatel 2010–2011 koos EASi toetusega tehnoloogia arendusse. Selle tulemusel kahekordistus tootmispind, automatiseeriti seadmeid ning jõuti tootmismahu järgi Eesti suurimaks liuguste tootjaks.

