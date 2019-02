10 fakti, mida Sa pead teadma uuest majandustarkvarast Suno365

Suno365 paistab silma automatiseeritud raamatupidamise ja parima juhtimisaruandlusega. Foto: Columbus Eesti Jaga pilti:

Suno365 on uus liige digitaliseerimisettevõtte Columbus Eesti portfellis. Suno365 paistab silma turul kahe ambitsiooniga – automatiseeritud raamatupidamine ning parim juhtimisaruandlus. Kuid kõige selle kõrval üllatab ta ka kaasaegse tootmislahendusega. Mis on need 10 fakti, mida uue majandustarkvara kohta teadma peab?

1. Kaasaegne ja täisfunktsionaalne majandustarkvara

Suno365 on pilvepõhine ja kuutasuline majandustarkvara (ERP), mis baseerub Microsoft Dynamics 365 Business Central platvormil. Suno365 on alati ajakohane, koheselt kasutusvalmis, paindlik ja kohustustevaba.

Suno365 sisaldab finants- ja äriaruandlust, laiendatud laohaldust (WMS), ostu, lihtsat tootmist, projektijuhtimist ja kliendisuhete ning müügi haldust. Lisavõimalusena on võimalik kasutusele võtta keerukam tootmine, seadmete hoolduse haldus ja palgaarvestuse tarkvara.

2. Parim juhtimisaruandlus

Juhtimisaruannete visualiseerimine PowerBI ärianalüütika kaudu. Aruanded on alati olemas kõige värskema sisestatud info põhjal ning sissevaated numbritesse on samuti teostatavad otse graafikutest. Seega on andmed alati värsked, ilma vigadeta ja mis põhiline - kasutajasõbralikult visualiseeritud.

3. Automatiseeritud raamatupidamine

E-arved, krediidiriskide hindamine Infopanga Riskifaktoriga, Äriregistri päringud ning Envoice kuludokumentide digiteerimine on Suno365 loomulik osa ja meie eesmärk on muuta raamatupidamine võimalikult automatiseerituks.

4. Baaslahenduses mugavuspakett juba sees

Mugavuspakett (tasuta eArved, krediidiriskide hindamine Infopanga Riskifaktoriga, Envoice kuluaruandluse digiteerimine), mis tavapäraselt majandustarkvarades on lisana juurde soetatav, sisaldub Suno365 puhul juba baaslahenduses.

5. Kuluaruandluse digiteerimine

Envoice aitab Suno365 kasutajatel koguda kõik ostudokumendid ühte tarkvarasse. Mobiilirakendusega saab muuta kviitungid mõne nupuvajutusega digitaalseks kulu- või lähetusaruandeks ning automatiseerida kinnitusringe, konteeringuid jne.

6. Baseerub Microsofti uuel lipulaeval – Microsoft Dynamics 365 Business Central

Business Central on Eesti turul värskelt lansseeritud Microsofti uue ajastu lipulaev, mis paistab silma oma kaasaegse kasutajaliidese, kõrge integreeritustaseme ja rohkete laiendusvõimalustega.

7. Kasutuselevõtt on lihtne ja kiire

Personaalse Suno365 konto saab enda kasutusse vähem kui 4-tunniga. Kasutuselevõttu toetavad pühendunud Suno365 meeskond.

8. Kulud on alati kontrolli all

Maksad täpselt selle eest, mida vajad, ja tarkvara kuutasu sisaldab kõiki tooteuuendusi.

9. Sobilik ka kaubandus- ja tootmisettevõtetele

Laiendatud laohaldus, automatiseeritud tarneahel, keerukas tootmine – vaid mõned näited, mis toetavad kaubandus- ja tootmisettevõtete tegevust.

10. Intuitiivne kliendisuhtejuhtimine

Personaliseeritud kliendisuhtejuhtimine, laiahaardeline ülevaade, intuitiivsed lahendused. Kindel on see, et majandustarkvara ei ole kliendisuhtejuhtimist veel nii hästi toetanud, kui nüüd!

Kohustustevaba 30-päevane tasuta demokonto on 4 tunni kaugusel!

Loe Suno365 lahenduse kohta lähemalt ka SIIT.