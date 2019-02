Milline on trendikas 21. sajandi kontor?

Tänases urbanistlikus linnapildis muutub eriilmeline sisekujundus nii kontoris kui ka teistes ühiskasutatavates ruumides üha väärtuslikumaks. Kuidas elada ja töötada nii, et mitte teisi segada, olla koos, kuid samal ajal vajadusel eraldatud? Kui ruumilahendus on paigas, on heaks lahenduseks kontor-kontoris-kontseptsioonil põhinev Framery akustiline kabiin.

Ka kontoripinna kasutamise funktsionaalsus on muutunud – nagu ka tänaste bürootöötajate vajadused. Kui seni võeti suund individualistlikumast kabinetivaikusest avatud kontorite maailma, siis tänaseks on selge, et vaja on luua lahendus töötamaks tingimustes, kus on valik ja võimalus avatud kontori mürast eemalduda.

Framery akustiline kabiin annab võimaluse eemalduda kontorimürast. Foto: ISKU

Eemal, kuid samal ajal siinsamas

Isku Baltics OÜ büroo- ja koolimööbli osakonna juhataja Riina Erkmaa sõnul on kontor-kontoris-kontseptsioonil põhinev lahendus üha populaarsem, sest see võimaldab eemalduda ümbritsevast mürast ning pidada siinsamas, kasvõi mõne meetri kaugusel privaatselt koosolekut või teha isiklik telefonikõne.

Framery akustilised kabiinid on viinud kontorimööbli järgmisele tasemele. Kui kunagi alustati vaid 1–2 inimest mahutavate telefonikabiinidega, siis täna on võimalik pidada mugavates kabiinides ka suurema seltskonna, 5–6 inimesega koosolekuid. Kabiinid on klaasist seintega, mahutavad toolid ja laua ning on kergesti teisaldatavad, samuti pääseb kabiini hõlpsasti sisse ratastooliga.

„Eks meil kõigil on aeg-ajalt tarvis mürarohkes keskkonnas vaikusesse eralduda, et privaatselt rääkida või nõupidamisi pidada. Ei taha segada teisi keskendumast ning samuti on ka endal ebamugav, kui peab pikema, vahel ka privaatsust nõudva kõne maha pidama kolleegide kõrval, nende töist meeleolu segades,“ toob Erkmaa näiteid, mille puhul on Framery akustilised kabiinid heaks lahenduseks.

Stiilse välimusega urbanistlikud Framery akustilised kabiinid on laia kaliibriga – seal saab edukalt korraldada mis tahes töökohtumisi. Kabiinides on olemas akustika, ventilatsioon, valgustus, ekraanid ja IT-võimalused. Seal saab pidada videokonverentse ning kasutada kõiki tehnikaseadmeid.

Framery akustilised kabiinid on nägusad ning hõlpsasti teisaldatavad. Foto: ISKU

Samas jääb ära hirm teisi segada, sest kabiini mürasummutus on üsna tugev. „Tõepoolest, valida saab nii 38- kui ka 48-detsibellise mürasummutusega kabiinide vahel. Nõnda saab nii kontorisse kui ka kodusesse keskkonda valida vastavalt vajadusele erineva funktsiooni ja eesmärgiga kabiinid. On soov kuulata privaatselt muusikat, lõõgastuda või teha telefonikõne, suurema seltskonnaga koosolekuid pidada või hoopis vajatakse privaatset lugemisruumi – olla võib nii väljast sisse kostva müra summutamise kui ka vastupidi, kabiinis toimuva nelja seina vahele jätmise soov,“ on Isku Baltics OÜ IT- ja turunduskoordinaatori Jan Lepamaa sõnul klientide vajadused erinevad.

Riina Erkmaa sõnul on ühe koolimaja peal selline privaatne kabiin nii õpetajatele kui ka lastele – ning kes on seda korra ise proovinud, teab, millest jutt käib.

Tööta seal, kus on hetkel Sinu kontor

Mis aga Framery akustiliste kabiinide puhul veel oluline – kabiini nihutamine, liigutamine ning kolimine on lihtne ja mugav. Nõnda võib kontorit ühelt rendipinnalt teisele kolides võtta kabiini lihtsalt kaasa, pista juhtme uues kohas hõlpsalt stepslisse ning tööd on võimalik kohe jätkata.

„Võib öelda, et Framery akustiline kabiin on investeering nii olevikku kui ka tulevikku. Sa ei tea kunagi, kus on Sinu tööpind aasta, paari või viie pärast. Kuid on hea teada, et kolides ühelt pinnalt teisele on harjumuspärane tööpind ja vajalik tehnika jätkuvalt olemas,“ lisab Erkmaa.

Framery akustiliste kabiinide puhul on veel suureks plussiks nende omapärane välimus. Ühtaegu trendikad klaas ja puit üheskoos, on need samal ajal nägusad, kergesti puhastatavad, praktilised nii sisus kui ka vormis ning nagu öeldud, ka hõlpsasti teisaldatavad. Võib öelda, et tegemist on minikontoriga, mis kannab endas maksimaalseid võimalusi.

