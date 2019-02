Aruna Ehitus renoveerib Eesti uhkeimat objekti

Sügisel algasid Tallinna lauluväljakul laulukaare renoveerimistööd, kus vahetatakse välja puitlaudis ja katteplekk ning korrastatakse fassaadid. Eestlaste armastatuima objekti ehitushanke võitis OÜ Aruna Ehitus, kes justkui näpistava talve trotsiks tegemistega kenasti graafikus püsib ja töödega märtsikuu keskpaigaks valmis saab.

Ettevõtte juht Arunas Buga ütleb, et möödub ju läheneval suvel 150 aastat esimesest laulupeost ja pole uhkemat, kui väärikat sündmust värskes kuues kaare all tähistada.

Lutheri Masinasaali välis- ja sisefassaadi tegi korda OÜ Aruna Ehitus, mille eesotsas Arunas Buga. Foto: Julia-Maria Linna

Kuidas Aruna Ehitusel Tallinna Lauluväljaku laulukaare renoveerimistööd kulgenud on?

Tööd edenevad kenasti. Et septembris renoveerimistööd täiskiirusel alata said, sellele eelnes pool aastat põhjalikke ettevalmistusi.

Laulukaare senise olukorra puhul üllatasid mind tugevad ja täiesti kõlbulikud trossid, mis peavad veel aastakümneid vastu. Naersimegi, et üks asi, mida vene ajal hästi tehti, olid just trossid.

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, ehitusteadlane ja -insener Karl Õiger, kes nõu ja jõuga toeks on olnud ütles, et laulukaar on oma olemuselt üks keerulisemaid objekte Eestis. Midagi sarnast pole maailmas enne ja pärast selle ehitamist rajatudki. Laulukaar püsib kahel kontraforsil, lisaks merepoolne postidesüsteem. Esiosa ripub ja siin on ääretult oluline õige kalle, õige mass. Tegu on suurepärase väljakutsega, millesarnast iga päev just teele ei satu.

Aruna Ehitus OÜ alustas tegevust 2002. aastal. Kas oskasite aimata, et ühel päeval nii uhkete ehitiste kallal toimetate?

Meie jaoks töö on töö. Tähtis on see, et asi saaks maksimaalselt hästi tehtud ja siinkohal pole oluline, mis objekti kallal tegutseme. Parima tulemuseni soovime jõuda absoluutselt igal pool, kus käed külge lööme.

Millised tööd ühel ehitusettevõttel silma särama panevad?

Mida keerulisem objekt, seda suurem väljakutse. Iga töö, hoone ja olustik on erinevad. Kui kuulsin aastaid tagasi, et ühel hetkel hakkab laululava renoveerimine, siis hakkasin pikisilmi ootama hanke väljakuulutamist. Olin juba esimesel hetkel kindel, et tahame selles kaasa lüüa. Õnneks meie hange ka võitis – meie pakkumise hind oli 638 000 eurot, kõige kallim pakkuja oma 1,5 miljonit. Korralik vahe!

Te ehitate ka nö nullist, kuid eelkõige olete restaureerimisvaldkonna absoluutne tipp.

Meie töötajatel on tõepoolest see anne olemas. Restarureerimine on peen kunstnikutöö, mida igaüks selgeks ei saagi. Näiteks terrasiitkrohvi teenust pakuvad paljud, kuid kui vaadata kasvõi üht väikest seina, mida nad teinud on, siis… Aruna Ehitus on taastanud vanaaegseid nippe, need kaasajastanud ja igapäevatöösse toonud. Täna selliseid asju enam ei osata ning ka meil võttis selle omandamine aega ning raha. Vanad meistrid on meie seas veel küll olemas, kuid teadmiste edasiandmises nad nii aktiivsed pole. Paljud oskajad mehed on aga meie seast lahkunud.

Olen oma klientidele alati ütelnud, et me ei saa ega soovi konkureerida nendega, kes imiteerivad professionaalsust. Täna on tõsiasi see, et on väga palju objekte, mida on restaureerinud teised, kuid mille ümbertegemisele on meid appi palutud. Sellega seoses meenub mulle üks objekt, kus öeldi, et mehed ei pea nii filigraanselt renoveerima, kuid ma ei saa oma töötajatele öelda, et tehke halvemini – nad lihtsalt ei oska teisiti.

Kuidas te oma töötajad leidnud olete?

Töötajaid on tänaseks kokku 60 ja nad on meil aastaid olemas olnud. Hindame neid väga ning see väljendub ka palgas, mida nad saavad. Maksame 100% ametlikke palku, sest meile on tähtis töötajate kindlus ja turvatunne ning ka see, et meie rahad jääksid Eestisse, Eesti majandusse.

Meie mehed on rahul, neil on pered, ostetud kodud ja autod ning neil on turvatunne. Tegin ükspäev ühe töömehega nalja, et pean esindusautoks tema sõidukit oma laenama – see oli lihtsalt nii äge masin! Ta vastas, et see on kõik tänu ettevõttele, kus ta töötab. Mina ütlesin, et just tänu tema oskustele on meil tööd ja meid hinnatakse. Lugupidamine meie firmas on vastastikune.

Renoveerimine tähendab tihedat suhtlust muinsuskaitsega.

Muinsuskaitsega suhtlemine on tõesti Aruna Ehituse igapäevatöö osa, sest kõik sammud või muudatused on vaja nendega kooskõlastada. Samas pean ütlema, et meie muinsuskaitsjad teevad väga head tööd ning ma väga austan neid. Minge vaadake näiteks Riia linna. See, mis seal toimub, on ääretult kurb. Valus on näha väärikaid objekte, mis kehva töö ja ükskõiksuse tõttu igaveseks rikutud on.

Mis tööd on Aruna Ehitusel käesoleval aastal käsil?

Kadriorus valmivas arenduses teeme välisfassaaditöid. Edukaks tunnistati meie hange Tallinna Tehnikakõrgkooli välisosade renoveerimisele. Sellel aastal plaanime teha käiberekordi – julgen ütelda, et augusti lõpuks saab kolm miljonit täis.

Millised on teie kui juhipoolsed soovitused olemaks õnnelik ja rahulolev nii töös kui eraelus?

Ma tegin kunagi tööd kodus ja see oli väga suur viga. Kõik, kes te oma ettevõtmisi täna alustate, palun ärge hoidke kokku, et rentida ruum ja luua omale töökoht. Vastasel juhul kannatavad kõik tegemised, eelkõige perekond.

