PVC-hall – efektiivseim lahendus lao- või tootmispinna laiendamiseks

Iga arenev ettevõte seisab ühel hetkel probleemi ees: kuidas lahendada ruumipuudus? Pole oluline, kas tegutsete logistika, tootmise, põllumajanduse, ehituse või kaubanduse vallas – kiire, soodne ja vastupidav lahendus on Eestis toodetud ja põhjamaistele rasketele ilmastikuoludele vastav PVC hall.

„PVC hallil on palju eeliseid,“ ütleb ligi 14 aastat tegutsenud FinEst-Hall Baltic OÜ juht Jaanus Laane. „Esiteks vastupidavus erinevatele ilmastikuoludele ning projekteerimise, valmistamise ja paigaldamise kiirus. Aega tellimuse esitamisest kuni püstitatud hoone üleandmiseni läheb vaid kaks kuud. Teiseks on tegemist sisuliselt piiramatute võimalustega tootega, mis võib olla suur sadu ja tuhandeid ruutmeetreid ning erineva kuju ja kujundusega.“

PVC halli püstitamine Foto: FinEst-Hall Baltic OÜ

FinEst-Hall Baltic OÜ on Eesti ainus PVC hallide tootja, kes toodab PVC katted ja metallkonstruktsioonid ning paigaldab need oma paigaldusmeeskonnaga ise. FinEst-Hall Baltic kasutab hallide ehitamise juures kvaliteetset, praktiliselt hooldusvaba PVC kangast, mis ületab eluealt paljud teised kattematerjalid. Tegemist on tule- ja külmakindla materjaliga, mis vastab tulekindlus nõuetele EN 13501-1 / DIN 4102 C-S2,d0 ja külmakindlus nõuetele SFS-EN 1876-1. PVC on väga tugev ning vastab rebimistugevusele DIN 53363 / 550/550 N ja tõmbetugevusele EN ISO 1421 / DIN 53354 / 4000/4000 N/5cm. Kui PVC kattega siiski peaks midagi juhtuma, on materjali väga lihtne parandada või sootuks välja vahetada. Üks ruutmeeter PVC-d kaalub 900 grammi ning kattematerjali saab tellida erinevates värvides ning piltide ja logodega. Hea argument on see, et PVC laseb piisavalt läbi valgust, mis tähendab suvisel ajal kokkuhoidu elektrienergia arvelt.

2 fotot

PVC keevitustehnoloogia on suhteliselt kulukas, seepärast ühendab suurem osa PVC katetega tegelevaid ettevõtteid PVC-d kuumaõhupuhuriga kokku sulatades. Kuna selline ühendusviis ei taga ühtlast keevituskvaliteeti, ühendused ei jää sirged ja suurte pingete juures võivad keevised rebeneda, soetas FinEst-Hall Baltic OÜ 2018. aastal endale eelmisest pingist mitu korda suurema ja maailma parima Forsstromi kõrgsagedus PVC-keevitusliini. Antud liin annab neile eelise keevituskvaliteedis ja toomiskiiruses. Tänu antud seadmele on võimalik toota mitte ainult PVC katteid hallidele, vaid see võimaldab kiiresti ja kvaliteetselt toota mistahes PVC katteid: kardinaid, tootmissektsioone eraldavaid lamellkardinaid, veoauto haagise tente, basseinikatteid, varjualuseid ja kõiki muid tooteid, kus annab kasutada PVC katet.

Jaanus Laane , FinEst-Hall Baltic juht PVC hallil on palju eeliseid. Esiteks vastupidavus erinevatele ilmastikuoludele ning projekteerimise, valmistamise ja paigaldamise kiirus. Aega tellimuse esitamisest kuni püstitatud hoone üleandmiseni läheb vaid kaks kuud. Teiseks on tegemist sisuliselt piiramatute võimalustega tootega, mis võib olla suur sadu ja tuhandeid ruutmeetreid ning erineva kuju ja kujundusega.

Võtsime kommentaari FinEst-Hall Baltic OÜ PVC tootmisjuhilt Harry Õunpuult. Uurisime, mis muutusi tõi uus tehnoloogia igapäevasesse töösse. „Varasemalt kasutasime 9 meetrist keevituspinki, mis tähendas meile kolmekordset ajakulu võrreldes tänasega. Näiteks 6000 m2 halli PVC kate kaalub ligi 10 tonni. Varasemalt tuli liigutada katet pingi suhtes, kui nüüd on kate 36 meetri ulatuses pingil. Pink on varustatud laseritega, et keevised oleksid maksimaalselt täpsed. Ma ei kujuta ette, kuidas oleks sellist katet kokku keevitada kuumaõhupuhuriga. Tõenäoliselt on see 10 korda suurem ajakulu kui tänase pingiga ja keevituskvaliteedist ei ole mõtet rääkidagi. Loomulikult kasutame ka meie aeg-ajalt kuumaõhupuhuriga keevitamist, aga teeme seda ainult olukordades, kus katet ei ole võimalik keevituspingile panna. Näiteks katteparandused, logode kinnitamised ja kõik muud ühendustööd, mida on vaja teha objektil kohapeal. Üldjuhul teeme ikkagi kõik ühendused ära tootmises, kus saame kasutada kõrgsurve keevitamist.“

3 fotot

Hallide metallist karkassid toodetakse Pahkla külas, Raplamaal ja vastavad EVS-EN 1090 standardile, mille alusel väljastatakse CE markeering. Kuumtsingitud teraskonstruktsioonid sobivad suurepäraselt mere äärde soolase õhu kätte, samuti raba servale niiskesse kliimasse, sest tsink ei lase metallil rooste minna. Tsinkimine on küll natukene kallim, kuid kindlasti on suur eelis selles, et karkass tsingitakse nii seest kui väljast, sest see kastetakse tsingivanni. Värvimise puhul kaetakse ainult välimine pind ja korrusiooni teke konstruktsioonidel seespool on vältimatu. Head näited on FinEst-Hall Baltic OÜ poolt valmistatud 6000 m2 PVC hallid Kunda ja Bekkeri sadamas. „Meil tekkis vajadus kaitsta oma kaupa sademete eest, kusjuures välistemperatuur ei mängi meie kauba juures suurt rolli. Seega puudus vajadus soojustuse järgi,“ räägib Kaur Karon PK Terminal OÜst. „Meie meelest on PVC kate praktilisem ja nägusam kui profiilplekk. Võtsime pakkumised mitmelt ettevõttelt, kuid otsus just FinEst-Hall Baltic valida tuli nende paindlikkuse ja võimekuse tõttu arvestada meie ajagraafiku ja nüanssidega. Olulist rolli mängis kindlasti ka hind.“

2 fotot

Kuna FinEst-Hall Baltic OÜ on eelkõige keskendunud just suurte laohallide tootmisele ja mahud aina kasvavad, on nad sunnitud tootmispindasid suurendama. 2019. aastal valmib ettevõttel uus ja parima sisseseadega tootmishoone Ringtee Tehnopargis. „Täna asuvad meil PVC ja metallkonstruktsioonide tootmine eraldiseisvates hoonetes, mistõttu tähendab see lisa logistikat, mis on omakorda ajakulu. Kuna kogu tootmine kolib ühte majja, siis muutub oluliselt lihtsamaks sisekommunikatsioon osakondade vahel. Kuna tootmispind on uues hoones mitu korda suurem, on võimalik toota oluliselt kergema vaevaga näiteks 50 või 60 meetri laiuseid PVC halle. Plaanis on soetada metalli poolele juurde torulaser ja teine plasmapink, et veelgi kiirendada tootmisprotsessi. PVC tootmispoolele on mõeldud õhu pealevooluga põrand, mis muudab PVC katte keevitamise ja liigutamise oluliselt kergemaks, sest nagu eelpool mainitud, võib üks kate kaaluda isegi kuni 10 tonni. Lisaks tekib katte ja põranda vahel staatiline eleker ning vaakum, mis muudab katte liigutamise veelgi raskemaks. Seepärast ongi planeeritud investeering PVC tootmisesse spetsiaalse põranda näol,“ kommenteeris FinEst-Hall Baltic OÜ tegevjuht Jaanus Laane.

Kaur Karon , PK Terminal Meie meelest on PVC kate praktilisem ja nägusam kui profiilplekk. Võtsime pakkumised mitmelt ettevõttelt, kuid otsus just FinEst-Hall Baltic valida tuli nende paindlikkuse ja võimekuse tõttu arvestada meie ajagraafiku ja nüanssidega. Olulist rolli mängis kindlasti ka hind.

Kuidas valida õige hoone?

Kui ettevõttel on tekkinud vajadus uue lao- ja tootmispinna järele, peaks alustama küsimusest, kas see ladu peaks olema köetav või mitte. PVC hallid ei ole reeglina köetavad, mis teebki nende püstituse kiireks ning sooja laoga võrreldes umbes kolm korda odavamaks. „Enamasti on meie kliendid end väga hästi kurssi viinud, mida ja milleks nad vajavad. Meie aitame omalt poolt küsida neid küsimusi, mille peale nad võib-olla pole tulnud: näiteks kuidas oleks kinnistul kõige mugavam paika panna logistika, et uksed avaneksid piisavalt laialt ja õigele poole. Või paneme nad mõtlema tulevikule, sest täna projekteeritav laohoone peaks katma ettevõtte vajadused ka viie või kümne aasta pärast,“ räägib Laane. Hoone suurusel ei ole seejuures piire, kuid tavaliselt algab hallide pindala 200 ruutmeetrist. Kui on näha, et ettevõte areneb kiirelt ning vajab võib-olla juba mõne aasta pärast rohkemat pinda, on otstarbekas ehitada hall võimalusega seda hiljem pikendada. Ja kui juhtub vastupidi ehk ettevõttel hoopiski kaob vajadus hoone järele, saab selle lihtsa vaevaga maha võtta, edasi müüa ja mujale püstitada.

Tanel Põder , Baltic Agro Suurenevate teraviljasaakide tõttu oli vaja leida lahendus ladustamise mahu suurendamiseks. Valisime koostööpartneriks FinEst-Hall Baltic OÜ, kuna neil oli varasem kogemus puistelao lahenduse osas ja eelkõige suutlikkus paigaldada suur, 4000 ruutmeetrine hall vähem kui kolme kuuga.

Aktiivselt viljaäris, taimekaitse ja seemnevilja turul tegutsev Baltic Agro AS vajas lahendust puistekauba hoiustamiseks. „Suurenevate teraviljasaakide tõttu oli vaja leida lahendus ladustamise mahu suurendamiseks. Valisime koostööpartneriks FinEst-Hall Baltic OÜ, kuna neil oli varasem kogemus puistelao lahenduse osas ja eelkõige suutlikkus paigaldada suur, 4000 ruutmeetrine hall vähem kui kolme kuuga,“ meenutab Baltic Agro ASi laojuhataja Tanel Põder. Ta lisab, et PVC hall on alternatiivne lahendus, kui on oluliseks kiirus ja lihtsus. Lisaks peab Põder plussiks just sedasama mobiilsust ehk et kaarhall on monteeritav ning seda saab vajadusel ümber paigutada. Täna on Baltic Agro AS tellinud FinEst-Hall Balticust veel 2 laohalli suurusega 6400 m2, mis on mõeldud samuti vilja hoiustamiseks ja need on planeeritud valmis saama 2019. aasta juuliks. Hall kaitseb kaupa päikese, tuule ja sademete eest.

2 fotot

AS Reiden on tellinud FinEst-Hall Balticult valmistoodangu ladustamiseks kolm erineva suurusega PVC-halli: Pärnusse suurusega 40 × 60 ja 18 × 37 ja Kadrinasse 25 × 60 meetrit. „Esimese halli ehituseks võtsime mitmeid pakkumisi ning FinEst-Hall Baltic OÜ pakkumine oli kõige soodsam. Lisaks käis nende esindaja kohal, tutvus oludega ja andis omapoolseid soovitusi,“ meenutab AS Reiden juhataja Arvo Suppi. „Järgmiste hallide tellimiseks oli juba eelnev kogemus, et tööde teostamine on kiire ja korrektne. Suhtlemine meeldiv ja asjalik.“

Suppi sõnul lahendavad hallid probleemi valmistoodangu ladustamisega: varem seisid alused õues, talviti oli kaup lume all, jäätunud ja tuul tihtipeale kile lahti kangutanud ning suviti päästavad hallid kauba aktiivse päikesekiirguse eest. Samuti on nüüd kaup ladustatud turvaliselt suletud ruumis.

Reideni Plaat AS

Halli nii-öelda põranda rajab klient enamasti hoonele ise, kuid seda võib tellida ka hallivalmistajalt. Metallkonstruktsioonidel püsivat halli saab ehitada igasugusele tugevamale pinnale, kuhu tõstukiga võib sõita. FinEst-Hall Balticul on valmidus pakkuda laohoonetele sisustust ladustamisraamide ja riiulite näol. Lisavarustusena on võimalik hallidesse paigutada telfreid, laadimissildu ja –tihendeid. Lisaks saab tellida valgustuse ja ventilaatorite paigaldamist.

Ettevõtte toodangust 50% eksporditakse Skandinaavia turule, 50% toodetakse kodumaale, aidates kohalikel ettevõtetel oma äri laiendada. Viimasel ajal on nad aga rohkem hakanud mõtlema ka Eesti põllumajanduse valdkonna peale. Sellest tulenevalt on nad alustamas läbirääkimisi ülikooli teadurite ja inseneridega ning Lihaveise Kasvatajate Seltsiga, et välja arendada tooteid, mis sobivad veiste ülalpidamiseks ning miks mitte ka piimakarja kasvatamiseks. FinEst-Hall Baltic OÜ meeskond on otsimas lahendusi just põllumajandusvaldkonnale, et ka selle valdkonna hooned kiiresti, lihtsamalt ja oluliselt soodsamalt ära lahendada.

Loe lähemalt PVC-hallide kohta siit.