Eesti suurim büroomess toimub taas!

9.-11. aprillil leiab Peterburi tee Büroomaailmas taas aset Eesti suurim büroomööbli, kontorikaupade ja bürootehnika mess BÜROO2019.

Mess on suunatud äriklientidele – seal saab tutvuda kontori- ja IT-maailma uudistega, küsida nõu tootespetsialistidelt ning kohtuda tootjate esindajatega. Põnevat tegemist ja vaatamist jagub messil kõigiks kolmeks päevaks. Anname ideid, kuidas reguleeritava kõrgusega töölaua, seisumattide, tasakaaluistmete, palltooli, ergonoomiliste hiirte, jala- ja käetugede abil sisustada ergonoomilist töökohta.

Väljas on lai valik töö- ja juhitoole, nii et iga külastaja leiaks just endale sobivaima lahenduse. Esmakordselt tutvustame heli isoleerivat töö- ja nõupidamisruumi, proovida saab puutetundlikke LED-tahvleid, toimub 3D-printerite demonstratsioon, Liptoni tee ja teekokteilide, erinevate maiustuste ja mee degustatsioonid, katsetada saab kohvi valmistamist uusimate jura espressomasinatega.

Oma väljapanekutega esinevad messil Büroomaailma parimad koostööpartnerid nagu näiteks HP, Samsung, 3M, Brother, Canon, Pilot, Esselte, Hamelin, Dahle ja teised. Kõigil kolmel päeval toimuvad Vunderi tasuta kunstiteemalised töötoad. Külastajaid ootab suur valik tooteid eriti soodsate hindadega ja lisaks tänavad mitmed tootjad ostjaid kingitustega.